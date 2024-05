Gollum et Peter Jackson aux manettes d'un nouveau Seigneur des Anneaux

Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, l'équipe derrière l'adaptation de la trilogie du Seigneur des Anneaux au début des années 2000, sera en effet impliquée dans la production du long-métrage. Warner Bros. a même révélé que le titre provisoire du film : Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum... Andy Serkis ne se contentera pas de jouer celui qui s'est nommé Sméagol, il sera également le réalisateur, nous apprend Variety.

Le script est actuellement en développement par Fran Walsh et Philippa Boyens, assistés de Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou. Selon David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, le film « explorera des intrigues encore inédites ». La production exécutive du film est assurée par Ken Kamins et Jonathan Cavendish, de The Imaginarium.

En février 2023, les dirigeants de Warner Bros, Mike De Luca et Pam Abdy, avaient annoncé un accord pour la création de « plusieurs » films basés sur les œuvres de J.R.R. Tolkien. Ces long-métrages seront développés sous l'égide de New Line Cinema, une filiale de Warner Bros.

Andy Serkis a de son côté exprimé son enthousiasme avec un : « Ouiiiiii, Precieux ». Et de continuer : « Le moment est venu une fois de plus de s'aventurer dans l'inconnu avec mes chers amis, les gardiens extraordinaires et incomparables de la Terre du Milieu, Peter, Fran et Philippa. Avec Mike et Pam, et l'équipe de Warner Bros. également dans la quête, ainsi que WETA et notre famille de cinéastes en Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement trop délicieux… »

C'est Freemode, une division d'Embracer Group, qui détient les droits d'adaptation pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, via Middle-earth Enterprises.

Un autre projet d'animation, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, est également en préparation. Réalisé par Kenji Kamiyama, ce film d'animation se situe 200 ans avant Le Hobbit, et sera lancé le 13 décembre prochain.

On en présente plus la trilogie du Seigneur des Anneaux, écrite par J.R.R. Tolkien, et composée de La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Cette saga épique, qui se déroule dans le monde fictif de la Terre du Milieu, narre l'aventure de Frodon Sacquet, un hobbit chargé de détruire un anneau de pouvoir qui menace de plonger le monde dans le chaos. Accompagné par une communauté hétéroclite composée de magiciens, d'elfes, de nains et d'hommes, Frodon doit faire face à la menace grandissante de Sauron, le Seigneur des Ténèbres...

L'adaptation cinématographique de cette trilogie par Peter Jackson au début des années 2000 a transformé ces récits littéraires en un phénomène visuel qui a fait date. Ces films, réalisés avec une attention méticuleuse aux détails, ont été salués pour leur fidélité à l'esprit du texte original tout en y apportant une dimension sensorielle impressionnante.

Avec des décors grandioses, des effets spéciaux révolutionnaires et une belle distribution, la trilogie a récolté une pléiade de récompenses, dont une myriades d'Oscars.

