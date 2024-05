La Petite Morte : faux ce qu'il faux

À compter du vendredi 7 juin sur france.tv et sur la chaîne YouTube France TV Slash, seront proposés les 12 épisodes de cette nouvelle et mortelle fresque, inspirée des bandes dessinées de Davy Mourier, publiées chez Delcourt.

Le pitch : Au sein de la famille Mort, on exerce la profession de faucheur de génération en génération depuis la nuit des temps. Cependant, une malencontreuse erreur dans le protocole vient bouleverser les traditions : c'est Petite Morte, faucheuse de sexe féminin, qui prend la relève de Papa Mort, aux convictions misogynes bien ancrées. Une nouvelle saison qui aborde avec humour la question du genre, faisant voler en éclats les préjugés même dans les tréfonds de l'Enfer.

L’humour de La Petite Morte repose sur un décalage contraste et un décalage constant — un humour noir saisissant. Dans un contexte sociétal où la mort reste un sujet tabou, l’idée d’une famille dont la profession consiste à ôter la vie avec autant de méthode que de rigueur (mortis, bien sûr) s’avère extrêmement plaisant.

« Après trois saisons, et la conclusion de l’arc narratif autour de la Petite Mort, la nouvelle saison de la série s’ouvre sur une nouvelle famille et de nouveaux enjeux plus actuels », assure l’auteur. « La série va essayer de déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité avec humour, mais aussi sensibiliser les adolescents à la violence domestique et aux conséquences sur les victimes et au patriarcat, sujet très lié au précédent. »

DOSSIER – La Petite mort : Faux et usage de faux

Et d’ajouter : « Remettre en question les normes patriarcales et encourager l’autonomisation des personnages féminins, non genrés ou transgenres, ces sujets vont être traités avec beaucoup d’absurde et d’humour en gardant la touche de tendresse et de nostalgie propre à l’univers de la Petite Mort. »

Épisode 1 - Il est né le nouvel enfant

Tout commence exactement là où se termine la saison 3. Le nouveau Papa mort est impatient, il attend dans la journée l’arrivée de son fils. Sauf que cette Petite Mort se genre fille. Ce qui rend Papa Mort très très en colère...

Épisode 2 - Une nouvelle case

Papa Mort inscrit Petite Morte en tant que garçon à l’École des Dieux de la Mort. Petite Morte est furieuse contre son père : comment a-t-il pu l’inscrire en tant que garçon puisque le Grand Tout lui a dit qu’elle pouvait choisir ?



Épisode 3 - La Petite nouvelle

C’est le jour de la rentrée des classes à l’École des Dieux de la Mort. Petite Morte reçoit sa convocation, elle est inscrite en tant que garçon ! Patrick en reçoit également une alors qu’il n’a rien d’un dieu de la mort, est-ce qu’il y aurait eu une erreur dans l’administration ?

Épisode 4 - Une nouvelle mode

L’école des Dieux de la Mort est envahie par la fièvre de la collection des cartes à collectionner. La Petite Morte essaie de s'intégrer en collectionnant les cartes Hello Kittu ultra-brillantes mais ce n’est pas une super réussite…



Épisode 5 - Un nouvel amoureux

Petite Morte à découvert que la nouvelle vie de Patrick n’est pas rose. Elle va essayer de l’aider tout comme GruikGruik, le cochon-dinde cobaye de torture de l’école.

