Les acteurs sous les projecteurs d'Au Bonheur des Livres

Ils parviennent à nous tromper. Ils s’éloignent de leurs personnalités, se métamorphosent au gré des rôles demandés. Ils suscitent autant la curiosité que l’admiration.

Les acteurs repoussent les limites du possible et nous transportent, parfois des années durant, au cœur d’une vie factice. Ce phénomène suscite une réflexion inévitable, à l’ère d’un #MeToo révolutionnaire, et d’innombrables controverses qui interrogent les liens qu’entretiennent le cinéma et la réalité. Alors, qui dit vrai ?

Ce vendredi, Guillaume Durand s’entoure de Samuel Blumenfeld et Gérard Lefort, critiques et écrivains émérites, pour débattre de la complexité des personnages du cinéma et de ceux qui les incarnent.

Blumenfeld, avec Raphaëlle Bacqué, dévoile dans Une affaire très française les zones d’ombre de Gérard Depardieu, icône du cinéma français, révélant la transformation d’un acteur talentueux en figure controversée.

De son côté, Gérard Lefort, en collaboration avec Marie Colmant et Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, présente À nos amours. Ce recueil célèbre le pouvoir des acteurs français, et conte nombre d'anecdotes et analyses personnelles.

Cette discussion promet de dévoiler les multiples facettes du septième art, et sa complexité. Ce vendredi, l’animateur illustrera comment, malgré les controverses, le cinéma continue d’inspirer et de captiver.

Crédit photo : © Public Sénat / Au bonheur des livres