La poètesse Delmira Agustini revit sur petit-écran

Les Éditions du Cap de l’Étang ont déjà fait un premier pas pour faire connaître cette écrivaine moderniste et féministe avant l’heure, notamment grâce à la publication de ses deux recueils de poèmes traduits en français par Monique-Marie Ihry, Les chants du matin (2024) et Les calices vides (2023). Ils poursuivent aujourd’hui leur élan en s’associant à Arts Films, pour la réalisation d’un court-métrage de fiction dédié à l'Uruguayenne.

L'écriture et la réalisation ont été confiées à Fanny Pelinq, qui a précédemment porté des fictions centrées autour de la poésie, la synesthésie, la colonisation, la société contemporaine, les relations amoureuses ou la jeunesse.

La réalisatrice a transposé l’histoire de Delmira Agustini au cœur de notre époque, plaçant ses poèmes au centre du récit, le tout dans un style qu’elle définit comme « lyrique ». Les éditions du Cap de l’Étang et Arts Films espèrent ainsi « rendre la poésie, la question de la condition des femmes et celle de leur place en tant qu’artistes et intellectuelles dans la société, plus vivantes que jamais ; en phase avec notre actualité ».

Poète libre et femme amoureuse

« Son caractère entier, la beauté de ses poèmes et son histoire tragique m’ont fascinée », confie Fanny Pelinq. Décédée en 1914, Delmira Agustini est une figure littéraire marquante de la poésie moderniste d’Amérique latine.

Issue de la bourgeoisie, elle aura été victime d’importants troubles émotionnels, dans une quête constante d’amour qui l'aura conduite à la mort, assassinée à l'âge de 28 ans par son ex mari. À travers le personnage d’Enrique Job Reyes, le mari possessif et violent de Delmira Agustini, le court-métrage s'applique à démontrer la relation paradoxale qui liait la jeune femme à son mari : une femme amoureuse, mais combattive, qui met en avant la force, l’esprit libre et le talent de la femme mais également de l’artiste.

Financer une partie des frais de production

« L’argent collecté nous aidera à couvrir une partie des frais de production : défraiement, décors et costumes, repas de notre équipe technique, rémunération pour l’équipe et les acteurs, location du matériel audiovisuel, post-production... », commente l’équipe.

L’objectif est d’atteindre 20.000 € de don, pour un coût total du projet estimé à 76.841 €. À ce titre, divers montants sont proposés, allant de 10 € à 3500 € et +, offre incluant une invitation à la fête de fin de tournage avec toute l’équipe du film, et une mention dans le générique en qualité de « membre d’honneur ».

Crédits photo : Domaine public