Dupuis-Kadokawa : bientôt, Spirou et Lucky Luke version manga ?

Figurant au deuxième rang des marchés du manga, derrière le Japon, la France avait de quoi attirer les éditeurs nippons. Si les ventes de ces ouvrages ont marqué le pas en 2023, après une année 2022 exceptionnelle, les lecteurs et lectrices restent particulièrement demandeurs. L'année passée, un certain Eiichirō Oda figurait d'ailleurs en tête des auteurs les plus vendus dans l'hexagone...

Au FIBD d'Angoulême, la maison d'édition Dupuis (filiale du groupe Média-Participations) annonce la création d'une coentreprise avec Kadokawa, détenue à 51 % par ce dernier. Vega « continuera l’édition de mangas, de manhwas, mais étendra son catalogue aux lights novels et aux autres contenus japonais pour les marchés francophones », précise un communiqué de presse.

Le groupe Kadokawa développe une stratégie commerciale visant la promotion d’un « mix media reposant, entre autres, sur les évolutions technologiques », centrée sur la création et le déploiement à l’international d’un large portefeuille de propriétés intellectuelles. Jusqu’à présent, le groupe se concentrait sur le renforcement et l'expansion de ses activités sur les territoires nord-américains et asiatiques. – Communiqué commun de Dupuis et Kadokawa, 25 janvier 2024

Rappelons que le label Vega, à l'origine propriété de Steinkis et Nexusbook, a été racheté par les éditions Dupuis en 2020, afin de diversifier un catalogue auparavant essentiellement tourné vers la BD franco-belge.

« Dans le cadre de la joint-venture, Vega ne se focalisera pas uniquement sur les titres apportés par Kadokawa, mais continuera également de publier des titres en provenance d’autres éditeurs japonais et coréens. Il s’appuiera sur les infrastructures performantes qui existent au sein de Média-Participations, notamment en matière d’édition et de distribution de bandes dessinées et de mangas, ainsi que sur les réseaux de ventes et de promotion détenus par le groupe », précise encore le communiqué.

Les deux partenaires ouvrent par ailleurs la porte à des adaptations de licences européennes en manga, et il n'est pas exclu que des personnages cultes de la BD franco-belge s'invitent sur des territoires japonais.

« Grâce à cette alliance stratégique, Vega sera en mesure de relever les défis de l’avenir, tels que la création de nouveaux héros de renommée internationale, adopter la révolution numérique du marché du roman graphique, développer le marché émergeant des light novels et la production de contenu multiplateforme », explique Julien Papelier, PDG de Média-Participations.

Photographie : stand Dupuis au FIBD 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)