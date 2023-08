France Télévisions adapte une saga de Juliette Benzoni en série

Le réalisateur Alain Tasma n’est pas à son coup d’essai en matière d'adaptation de livre vers l'écran : en 2013, il adapte le récit éponyme de Daniel Cordier, Alias Caracalla, au cœur de la Résistance, en téléfilm découpé en deux parties. En 2018, il adapte le roman, Aux animaux la guerre, de Nicolas Mathieu (Actes Sud, 2014) en série télévisée de 6 épisodes, diffusée sur France 3.

En adaptant des œuvres de Juliette Benzoni, le réalisateur s’attaque à une figure majeure des romans historiques français. Traduite dans une vingtaine de langues, elle a écrit plus de 86 romans et essais.

Plusieurs de ces romans ont d'ores et déjà été adaptés, au cinéma et en séries. Catherine (saga de 7 livres publiés entre 1963 et 1978 chez Trévise) a été adaptée en une série de 60 épisodes par Marion Sarraut sur Antenne 2 en 1986, avec Claudine Ancelot et Pierre-Marie Escourrou. Une quadrilogie cette fois-ci, La Florentine (Plon, 1988-1990), l'a été sous forme d'une série de 10 épisodes par Marion Sarraut, diffusée sur TF1 en 1991, avec Anne Jacquemin et Alain Payen.

Marie des intrigues et Marie des passions constituent la série Marie, des textes publiés respectivement en 2004 et 2005. L'auteure y raconte une partie de la vie de Marie-Aimée de Rohan au XVIIe à la cour d’Anne d’Autriche.

Le roman narre l'histoire de deux jeunes femmes séduisantes et liées par une amitié profonde : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, une femme vive et enjouée, à la fois libre d'esprit et d'action, collectionnant les aventures, et Anne d'Autriche, reine de France, réservée et timide. Mariée trop jeune et négligée par son époux, le roi Louis XIII, Anne souffre de neurasthénie.

Marie décide de rapprocher le couple royal qui est séparé depuis longtemps. En introduisant des moments de rire et de jeux galants dans l'atmosphère rigide et solennelle imposée par le jeune et ombrageux roi de France, l'arrivée de Marie au Louvre perturbera et choquera.

- Résumé d'Une Amitié dangereuse