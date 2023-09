France Télévisions adapte Olivier Norek et Tonino Benacquista

L'audiovisuel public s'appuie sur les auteurs de best-sellers, et renouvelle notamment son intérêt et sa collaboration avec un certain Olivier Norek. L'officier de police reconverti en écrivain à succès a participé à la coécriture de Flic tout simplement (téléfilm réalisé par Yves Rénier) au milieu des années 2010, marquant les débuts de sa relation avec France Télévisions.

Une affaire qui roule, puisque Norek a ensuite signé le scénario de la série Les Invisibles (2021), diffusée par France 2. Sur la deuxième chaine toujours, en 2022, Tout le monde ment, sur un nouveau scénario original d'Olivier Norek, avec Hélène Angel derrière la caméra.

Avec le romancier Nicolas Lebel, Norek a rédigé la suite, dont le tournage s'est déroulé en juillet dernier. La date de diffusion n'est pour l'instant pas connue.

En revanche, France Télévisions annonce que Surface (Michel Lafon), publié en 2019 et plusieurs fois récompensé (plus de 350.000 exemplaires vendus, en grand format et poche, selon Edistat), passera bientôt à l'écran, sur un scénario de Catherine Touzet et Marie Deshaires. Cette série de 6 épisodes de 52 minutes doit être supervisée et réalisée par Slimane Baptiste Berhoun, tandis que Quad assume la production.

Le synopsis de Surface :

Noémie, rompue aux investigations intenses du 93, est familière des opérations où l'on brise des entrées à l'aube pour surprendre des criminels dans leurs cachettes. Mais un jour, le destin joue contre elle : une arrestation vire au cauchemar, laissant des stigmates sur son visage et des cicatrices émotionnelles profondes. Sa carrière prend un tournant inattendu. Jugée inapte pour les missions sur le terrain, elle est mutée à Decazeville, en Aveyron, un endroit où ses supérieurs espèrent qu'elle sera oubliée. Tout pourrait s'arrêter là, mais les paisibles paysages cachent des secrets. Un matin, un mystérieux fût émerge d'un lac, ravivant les souvenirs d'un vieux dossier.

Prédateur et vengeur

Un autre auteur aux textes fréquemment adaptés se retrouve au programme : Tonino Benacquista.

Il avait déjà fricoté avec France Télévisions à l'occasion de Couchettes express de Luc Béraud, en 1994, qui s'appuie sur son roman La Maldonne des sleepings (Gallimard, 1989).

Cette fois, son roman Homo erectus, paru chez Gallimard en 2011, fait l'objet d'une adaptation, signée par Elina Gakou-Gomba, Armand Robin, Abdenoure Ziane et Adrien Cousin, qui l'ont changé en une série de 8 épisodes de 30 minutes. La production est assurée par Elephant International.

Le synopsis pour Homo Erectus :

Issa s'immisce dans un cercle de discussion où les hommes évoquent leurs relations tumultueuses avec les femmes. Cependant, son intention n'est pas de partager ses sentiments. Au sein de ce groupe, un agresseur se dissimule, l'individu qui a porté préjudice à sa sœur. Issa est déterminé à le révéler et à obtenir justice.

Les dates de diffusion de ces deux projets ne sont pas encore connues.

Photographie : Tout le monde ment d'Hélène Angel, téléfilm écrit par Olivier Norek et diffusé en 2022 par France 2.