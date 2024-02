Destin Daniel Cretton aux commandes d'un film Naruto

Une décennie après la fin du manga original de Masashi Kishimoto, la série culte Naruto est en bonne voie d'adaptation par Hollywood. Le studio Lionsgate a posé une sérieuse option sur une transposition au cinéma, et avance même le nom d'un réalisateur, Destin Daniel Cretton.

Né en 1978, le réalisateur s'est fait remarquer avec Le Château de verre (2017) et La Voie de la justice (2019) avant de prendre les rênes du film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, sorti en 2021 et plutôt bien accueilli. Une suite doit d'ailleurs être donnée à ce long-métrage : si celle-ci était programmée pour 2026, elle aurait été repoussée, pour correspondre au nouveau planning des productions super-héroïques.

Pour le film Naruto, donc, difficile d'avancer une date de sortie en salles, voire de tournage, mais les amateurs seront ravis d'apprendre que le projet, annoncé dès 2015, ne finira pas aux oubliettes.

« Ce manga culte est adoré par des millions de fans, dans le monde entier, et Destin a présenté une vision de ce film qui, je pense, pourra enthousiasmer ces fans, mais aussi ceux et celles qui ne connaissent pas l'œuvre originale », a souligné Adam Fogelson, PDG de Lionsgate, auprès de The Hollywood Reporter.

Kishimoto ravi

Détail à l'importance évidente pour les mêmes fans, Masashi Kishimoto lui-même s'est montré enthousiaste à l'annonce du nom de Destin Daniel Cretton. « Quand j'ai appris pour Destin, je venais justement de voir un de ses films à gros budget, et j'ai pensé qu'il serait idéal pour Naruto. [...] Quand je l'ai rencontré, j'ai fait la connaissance d'un réalisateur désireux de prendre en compte ma vision, et j'ai senti que nous pourrions coopérer lors de la production », a indiqué le mangaka de 49 ans.

Publié au Japon dans Weekly Shonen Jump entre 1999 et 2014, Naruto suit le parcours d'un jeune adolescent éponyme, destiné à devenir un puissant ninja. La série originale compte 72 volumes, parus en France aux éditions Kana dans des traductions de Sylvain Chollet ou Sébastien Bigini.

Depuis sa fin, Naruto reste malgré tout une série particulièrement plébiscitée : en 2021, le premier tome se vendait encore à 275.000 exemplaires, ravissant ainsi la première place des ventes de ce segment cette année-là...

Kishimoto était resté dans l'univers de Naruto avec Boruto : Naruto Next Generations, cosigné par Ukyō Kodachi et Mikio Ikemoto, sous sa supervision. Publiée par Kana en France, la série est toujours en cours.

Photographie : illustration, Narcisseae, CC BY-NC-ND 2.0