Festival de Cannes : La Grande Librairie déroule le tapis rouge au cinéma

Comédien, mais aussi cinéaste, chanteur et écrivain, Daniel Auteuil est également un amoureux de littérature ! Parmi ses auteurs de chevet, un nom se distingue, celui de Marcel Pagnol, qui sera l’un des fils rouges de cette émission. Un écrivain auquel Daniel Auteuil n’a jamais cessé de rendre hommage, aussi bien à travers certains de ses plus grands rôles au cinéma (Ugolin dans Jean de Florette et Manon des sources) que par les films qu’il a adaptés en tant que réalisateur (La fille du puisatier ou encore Marius et Fanny, les deux premiers volets de la trilogie marseillaise de Pagnol).

Le Fil, son cinquième long-métrage, présenté cette année en séance spéciale au Festival de Cannes, est d’ailleurs l’adaptation d’une nouvelle signée de l’avocat Jean-Yves Moyard surnommé Maître Mô. Quel défi représente donc l’adaptation au cinéma d’une œuvre littéraire ?

Une question que l’on posera à la comédienne et réalisatrice Zabou Breitman ! Depuis Se souvenir des belles choses, elle a réalisé pas moins de trois longs-métrages adaptés de romans : Je l’aimais d’Anna Gavalda (Le Dilettante) où elle dirige un certain Daniel Auteuil, No et moi de Delphine de Vigan (J.C.Lattès) et Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra (Julliard).

Les adaptations qui sont légion, cette année, sur la Croisette ! Deux libraires parisiens nous parleront avec passion de Limonov(P.O.L) d’Emmanuel Carrère, Oh, Canada (Actes Sud) de Russel Banks et Le roman de Jim (P.O.L) de Pierric Bailly, trois livres qui prendront bientôt vie sur vos écrans. L’occasion d’évoquer la force des liens qui unissent littérature et cinéma…

… Des liens que Philippe Claudel a commencé à explorer il y a plus de vingt ans en consacrant une partie de sa carrière à l’écriture de scénarios. En 2008, il passe officiellement derrière la caméra avec Il y a longtemps que je t’aime, Cesar du meilleur premier film l’année suivante. Quatre ans plus tard, il met en scène Daniel Auteuil dans Avant l’hiver. Dans quelle mesure son activité de romancier influe-t-elle sur sa pratique de cinéaste – et inversement ?

Romancier et cinéaste : une double casquette que coiffait Marcel Pagnol avec panache ! Pour mettre à l’honneur, cinquante ans après sa disparition, celui qui fut Président du jury du Festival de Cannes en 1955, seront avec nous Nicolas Pagnol, gestionnaire du patrimoine littéraire et cinématographique de son grand-père, et Irène Frain. Tout comme l’auteur du Château de ma mère qu’elle a lu avec délice, la romancière a aussi bâti son œuvre littéraire sur l’évocation de souvenirs d’enfance.

Enfin, la comédienne Ariane Ascaride fera vibrer la langue de Pagnol avec les élèves d’une classe de 6ème du Collège Charles Péguy à Paris.

Crédits image : La grande librairie / France 5