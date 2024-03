Les Bijoux de la Castafiore, film de Patrice Leconte, “tombé à l'eau

En octobre 2020, les fans étaient tiraillés : d’un côté, un Nick Rodwell, administrateur-délégué de Moulinsart, société gérant l’héritage de Hergé, assurait n’avoir jamais entendu parler de Patrice Leconte. La perspective d’une adaptation en film relevait donc de la fake news, assurait-il.

Deux mois plus tôt, une coproduction France Culture, Hergé-Moulinsart et la Comédie-Française avait déjà conduit à des fictions radiophoniques d'albums. Pas vraiment un coup d’essai, la station avait régalé les tintinophiles avec Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil, tous déclinés en cinq épisodes.

2020, Odyssée des espèces

Alors, oui ou non : eh bien fin octobre 2020, les deux parties accordaient leurs violons : « Patrice Leconte et Nick Rodwell ont été en contact et sont heureux d’annoncer que le respect mutuel a été rétabli. Si l’occasion se présente, ils seront ravis de travailler ensemble », garantissait un communiqué de Moulinsart.

Quelques menus détails restaient à régler, pour ce projet auquel Patrice Leconte planchait depuis 2018. « Ces rencontres ont toujours été fructueuses, professionnelles et confidentielles. Elles se sont prolongées avec les ayants droit de l’adaptation cinématographique, Paramount », assurait Gilles Podesta, producteur chez Diabolo Films, auprès de BFMTV.

Car les droits avaient déjà été cédés à un certain Peter Jackson, épaulé par Steven Spielberg : comment faire cohabiter leurs films d’animation avec un film en prise de vues réelles, tout en respectant le droit des contrats ? « Avec Moulinsart, on va se tourner vers les ayants droit cinématographiques et faire œuvre de pédagogie autour de cet album et uniquement autour de cet album », certifiait Gilles Podesta. Et d’ajouter : « On ne veut pas rentrer en opposition avec les adaptations cinématographiques d’autres aventures de Tintin. »

Bianca, un bijou en soi ?

L’album, paru en 1963, compte parmi, les ultimes productions d’Hergé en matière d’aventures pour son reporter à la houppette. 21e tome — sur les 23 publiés de son vivant — il a dernièrement bénéficié d’une réédition par Casterman.

Les Bijoux de la Castafiore est une prouesse qui entrelace les éléments classiques de l’aventure avec une riche couche d’humour et de comédie. Au centre de cette effervescence, nous trouvons Bianca Castafiore, la diva dont les performances vocales sont aussi renversantes que son sens de l’humour est aiguisé.

Or, les planches originales de cette œuvre avaient été méticuleusement archivées et presque oubliées dans un recoin de ses archives pendant soixante ans, tel un trésor ancien redécouvert avec émerveillement lors d’un nettoyage de printemps. Après un délicat travail de restauration, ces joyaux graphiques resplendissent à nouveau, offrant au récit des Bijoux un format agrandi, comme pour accorder à Bianca l’espace scénique qu’elle mérite véritablement.

Un goût de Fernet, Bianca ?

L’an passé, lors de la sortie de son abécédaire, Patrice Leconte laissait même entendre que tout était sur les rails… à quelques détails près. « Le projet coince uniquement au niveau de la Paramount qui détient les droits sur le catalogue entier de Tintin. On doit parvenir à sortir Les bijoux de la Castafiore de ce contrat. J’ai déjà contacté des comédiens, j’ai mon casting en tête, j’ai vraiment fort avancé… », affirmait-il à Paris Match.

D’autant que le projet était de plus en plus construit, dans son esprit. La solution technique de Spielberg « n’est pas de l’animation ni des prises de vues réelles, mais une sorte d’entre-deux, était habile pour adapter un Tintin. Mon film sera par contre composé de prises réelles avec un respect absolu du travail graphique d’Hergé sur les aplats, les tissus, les cadres, la lumière, les décors ».

Contrat signé, espoirs ruins

Et voici que, patatras, en un tweet, tous les attentes s'effondrent.

« C’est tombé à l’eau… », lâche le réalisateur. « Je voulais en faire un film arty, très proche de la BD, et confier tous les rôles à des comédiens connus, sauf celui de Tintin. Je voyais bien Alain Chabat en Capitaine Haddock, Valérie Lemercier en Castafiore, François Damiens en Séraphin Lampion... » Et que se passe-t-il ?

Eh bien, l’art délicat des contrats contrarie toute velléité artistique : « Moulinsart a vendu tous les droits d’Hergé à la Paramount. Et comme Peter Jackson est en train de travailler sur Les 7 Boules de cristal et Le Temple du soleil, on m’a fait comprendre que c’était mort pour Les Bijoux. »

À tout malheur, quelque chose est bon : on se réjouira d’apprendre que de nouvelles versions animées sont dans les tuyaux… mais tout de même Lemercier et Chabbat à l’écran pour camper Bianca et Haddock, on le regrettera longtemps.

Crédits illustration : Moulinsart / Casterman