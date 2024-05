Nicolas Cage sera Spider-Man Noir dans une série Amazon

L'acteur Nicolas Cage, 60 ans, connait bien cette version alternative de Spider-Man, située dans le New York des années 1930 et présentée en noir et blanc, dans un costume doté d'un chapeau et d'un imper. Il lui avait en effet prêté sa voix dans le film d'animation Spider-Man: Into the Spider-Verse, en 2018.

Une interprétation plutôt parodique, qui s'amusait de l'aspect très sombre et pessimiste de ce personnage créé par David Hine et Fabrice Sapolsky, scénaristes, et Carmine Di Giandomenico, au dessin, dans Spider-Man: Noir #1 (Spider-Man Noir - Les illusions perdues, traduit par Sophie Watine-Vievard, Panini), en février 2009. Le costume, lui, était signé Marko Djurdjević, d'après le Spider-Man original de Lee et Ditko.

Cage n'avait pas signé pour la suite du film d'animation de 2018, Spider-Man: Across the Spider-Verse, sortie en 2023.

Pour autant, il n'en avait pas fini : Sony Pictures Television, dont le groupe Sony détient les droits sur plusieurs personnages de l'univers de Spider-Man — mais pas ceux de Spider-Man lui-même —, s'est allié avec Amazon MGM Studios pour la production d'une série qui lui est consacrée.

Tirer sur la toile

Les rumeurs d'une série en prise de vues réelles circulaient depuis quelques mois, elles ont été officialisées par Amazon lors d'une présentation, avec la participation de Nicolas Cage confirmée par la même occasion. Les producteurs de Spider-Man : Into the Spider-Verse ne sont pas bien loin, puisque Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal figurent au générique, en tant que producteurs exécutifs.

Le réalisateur Harry Bradbeer, qui a notamment signé les films Enola Holmes pour Netflix, mais aussi Fleabag et Killing Eve, sera derrière la caméra.

Fin 2022, Amazon avait annoncé le développement d'une autre série, Silk: Spider Society, qui mettrait elle aussi en scène des personnages secondaires liés à Spider-Man. Sony peut lancer des projets à loisir — le groupe possède les droits de près de 1000 personnages —, mais son plus récent film dans ce domaine, Madame Web, est loin d'avoir convaincu la critique et le public...

Cette année doivent sortir sur les écrans Kraven The Hunter et Venom 3, eux aussi tirés de l'univers Spider-Man — mais sans Spider-Man.

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est avancée pour la série de Spider-Man Noir.

Photographie : Spider-Man Noir dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, en 2018.