Nos vies en l'air : silence, un thriller tourne

Explorant les thématiques du malaise chez les adolescents, de l'impact néfaste des réseaux sociaux et du harcèlement scolaire, le casting annonce Ophelia Kolb, Julien Boisselier, Nadia Roz, et Raphaëlle Agogué - interprétant les personnages des parents -, ainsi qu'Inès Kermas, Anthony Goffi, Flavie Delangle, Adam Abdo, Bétina Flender, Bastien Savarino, Ophelia Kolb, Julien Boisselier, Raphaëlle Agogué, Nadia Roz et Christophe Kourotchkine. Le projet est réalisé par Jonathan Cohen-Berry Anthony Jorge.

Mina et Océan, deux jeunes inconnus, se retrouvent par hasard sur le même toit, au même moment, animés par la même volonté de mettre fin à leurs jours. Cette rencontre inattendue bouleverse leurs plans. Et malgré leurs efforts pour rester distants, voire se repousser, dans le but de poursuivre leur sombre dessein, une connexion se tisse entre eux. Un lien se forme dans leur désespoir commun - leur désir partagé de s'échapper de la vie -, mais aussi dans leur peur naissante de voir l'autre disparaître.

Mina, issue du quartier de Belleville, en fuite face à elle-même mais dotée d'un courage insoupçonné, et Océan, issu de la haute société, au franc-parler cachant des blessures profondes, composent un tandem éphémère le temps d'une nuit à Paris. Incapables de franchir le pas, ils concluent un pacte : cette nuit leur appartient. Ils offrent une ultime chance à l'existence, convenant que si, à l'aube, la mort leur paraît toujours la seule échappatoire, ils plongeront ensemble.

Manon Fargetton a été remarquée pour ses thrillers destinés aux adolescents, notamment avec Le Suivant sur la liste (Rageot, 2018), ayant reçu plusieurs prix littéraires. Son ouvrage le plus récent, À quoi rêvent les étoiles, est paru en 2022 aux éditions Gallimard Jeunesse.