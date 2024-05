Les Docs de la Grande Librairie : (re)découvrir Colette sur France 5

C’est le retour des Docs de La Grande Librairie. Ce mercredi, à 21 h05 sur France 5, François Busnel nous propose de (re)découvrir Colette, figure de proue de la littérature féministe, bien qu’elle en ait toujours refusé le terme.

Considérée parmi les plumes favorites des lecteurs hexagonaux, cette romancière a vu ses oeuvres élevées au rang de grands classiques. Preuve en est, cette année, deux de ses livres figurent parmi les lectures requises pour l’examen du baccalauréat.

La bibliographie de l’autrice, de Claudine à l’école, Chéri, en passant par Le Blé en Herbe et Gigi comprend une soixantaine de titres, plus de deux mille articles de presse, et une correspondance qui parcourt plus de cinquante ans.

Toutefois, Colette, dont le prénom seul suffit à évoquer un esprit de liberté, demeure également source de quiproquos : reine du paradoxe, insaisissable, féroce, excessive. Elle se dirige là où son instinct la mène, mais surtout là où personne ne l’attend.

Elle évolue librement dans les sphères littéraires, artistiques et sentimentales, ignorant conventions et normes sociales pour n’écouter qu’elle-même. Son existence symbolise une certaine libération féminine, car la liberté l’a guidé au travers de chacune de ses décisions, qu’elles soient d’ordre littéraire, créatif ou sentimental.

De son époux Willy à Mathilde de Morny, elle ne recule devant aucune liaison, même celle, controversée, avec le fils de son second époux. Elle dépeint cette trajectoire détonante dans les pages de ses écrits.

Jean Cocteau résume parfaitement sa trajectoire : « Vie de Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule, elle passe au rang d’idole ! ». Comment la petite bourguignonne est-elle devenue la scandaleuse puis l’idole ?

Ce documentaire inédit, narré par François Busnel, comprend les interventions de Mona Ozouf, historienne et philosophe, Nicolas Mathieu, écrivain et prix Goncourt 2018, Lydie Salvayre, écrivaine, psychiatre, également prix Goncourt 2014, Frédéric Maget, écrivain - Président de l’association des Amis de Colette, Emmanuelle Lambert, écrivaine, biographe, Régine Detambel, écrivaine, et la voix de Florence Loiret Caille (Colette).

Un documentaire réalisé par Catherine Aventurier, écrit par Margaux Opinel, produit par Emmanuel Perreau et Rosebud Productions.

À retrouver ce mercredi 29 mai à 21 h 5 sur France 5.