La saga phénomène Dear You bientôt adaptée en série sur Prime Video

Les adaptations romanesques déferlent en cascade, en ce moment, sur les plateformes de streaming. On peut citer La chronique des Bridgerton (saga de l’autrice Julia Quinn, traduite de l’anglais par Cécile Desthuilliers et Edwige Hennebelle, publiée par J’ai lu) adaptée en série par Netflix, plébiscite littéraire devenu succès de petit écran.

Récemment, après l’explosion de la littérature Young Adult en librairie, c’est la dark romance Fabricant de larmes (de l’autrice Erin Doom, traduit par Claire Bertholet chez Hachette) qui s’est vue propulsée sur le devant de la scène audiovisuelle, toujours chez Netflix.

C’est désormais au tour de Prime Video de prendre les commandes d'une adaptation de best-sellers romance. Le 24 mai, les éditions Harper Collins ont annoncé qu’un tournage était en cours à Paris, et pas n’importe lequel : celui de l’adaptation en série de la saga Dear You, d’Emily Blaine.

Une première pour la romance française

Les éditions Harper Collins annoncent d’ores et déjà une première saison de 15 épisodes, prévue courant 2025. Plus que quelques mois à patienter avant de découvrir cette série produite par Élise Castel et Charlotte Denaud pour Eléphant Story. Créée par Aurélie Belko, Julie-Albertine Simonney, Sébastien Le Délézir et Niels Rahou, elle sera réalisée par Julien Carpentier et mettra en scène, dans les rôles principaux, Carla Poquin, Louka Meliava et Terence Telle.

Cette adaptation marque potentiellement un tournant important dans l’histoire de la romance française. De fait, c’est la première fois qu’une romance française est adaptée en série chez Prime Video. Une initiative qui, si elle s’avère fructueuse, sera probablement suivie par d’autres.

À LIRE – Étude Babelio : les lecteurs de romance en France

Emily Blaine, autrice à succès

L’intégrale de la romance Dear You a été publiée en 2021 chez Harper Collins, et a séduit un public de près de 8000 lecteurs (selon notre partenaire Edistat), soit un chiffre bien supérieur à la moyenne des tirages Young-Adult.

C’est avec cette saga qu’Emily Blaine s’est fait un nom dans le genre de la romance. Elle a également signé de nombreuses romances de Noël, comme le dernier Veux-tu passer tous tes Noël avec moi ?, édité chez HarperCollins en 2023, qui s'est écoulé à 5664 exemplaires. Au total, Emily Blaine cumule près de 700.000 ouvrages vendus.

Crédit photo : © Harper Collins éditions