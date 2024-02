Netflix n'adaptera pas Les Chroniques de Kane de Rick Riordan

La plateforme de streaming américaine a laissé expirer son option sur le projet, après deux ans pour élaborer un scénario, rapporte Variety. En 2020, Riordan, déjà, avait annoncé que la trilogie de films basée sur Les Chroniques de Kane était en développement.

Le premier opus devait s'inspirer de La Pyramide Rouge (trad. Nathalie Duport-Serval), publié en 2010 dans sa version originale et en 2011 en France chez Albin Michel, avec un scénario rédigé par Diandra Pendleton-Thompson, connue pour son travail sur Star Trek: Prodigy.

Rick Riordan a par ailleurs souligné, toujours sur Goodreads, que cette situation n'était pas exceptionnelle, rappelant que de nombreux projets cinématographiques connaissent un sort similaire. Il a encore noté que l'industrie du streaming réduit actuellement son catalogue de développement, ce qui se traduit par une diminution de la production de contenu.

L'avenir de l'adaptation dépend désormais de l'intérêt potentiel d'autres studios à reprendre les coûts de préproduction déjà engagés et à relancer le projet. Netflix n'a pas encore officiellement confirmé les dires de l'auteur, toutefois vérifiés par Variety.

Succès côté Disney

La première saison de la série Percy Jackson sur Disney+ s'est achevée le 30 janvier. Un succès, selon Bob Iger, PDG de Disney, qui a révélé à l'occasion de la révélation des résultats trimestriels de l'entreprise, que l'oeuvre avait accumulé plus de 110 millions d'heures de visionnage, soit une estimation de 20,6 millions de vues totales. Il a confirmé le renouvellement, pour une deuxième saison.

Dans cette adaptation, le jeune Percy, âgé de 12 ans et joué par Walker Scobell, découvre qu'il est en fait un demi-dieu, fils d'un humain et d'un dieu grec. Un dévoilement qui l'entraîne dans un monde nouveau et fascinant...

L'aventure commence pour Percy lorsqu'il arrive au Camp des Sang-Mêlé, un sanctuaire destiné à former les enfants demi-dieux comme lui. Il est rejoint dans cette épopée par Grover, un satyre incarné par Aryan Simhadri, et Annabeth, fille d'Athéna et demi-déesse, jouée par Leah Sava Jeffries. Ensemble, ils entreprennent une mission pour récupérer l'éclair volé de Zeus...

La distribution comprend également Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally , Timm Sharp, Dior Goodjohn, Charlie Bushnell et Adam Copeland, ainsi que des participations exceptionnelles telles que Lin-Manuel Miranda, Toby Stephens, Jay Duplass, Timothy Omundson, Lance Reddick, Olivea Morton, Suzanne Cryer et Jessica Parker Kennedy.

Cette adaptation de la série de Rick Riordan suit les films des années 2010, qui avaient suscité des réactions mitigées chez les fans. Le romancier s'est impliqué directement dans la création de Disney pour sa plateforme de streaming, contribuant en tant que co-scénariste et producteur exécutif.

Après les Grecs, les Égyptiens

La trilogie Les Chroniques de Kane, comprenant La Pyramide Rouge (2010), Le Trône de Feu (2011) et L'Ombre du Serpent (2012) - tous trois traduits en français, en 2011, 2012 et 2013, par Nathalie Duport-Serval -, met en scène Carter et Sadie Kane, jeunes descendants des pharaons égyptiens Narmer et Ramsès le Grand. Malgré leur éducation séparée, une série d'événements les réunit, les propulsant dans une aventure épique pour sauver le monde de forces anciennes et maléfiques...

Au cœur de la série, les Kane découvrent qu'ils sont les hôtes de puissants dieux égyptiens et se lancent dans une quête pour rétablir l'équilibre du Ma'at, l'ordre cosmique, tout en affrontant des ennemis redoutables issus de la mythologie égyptienne.

La trilogie, grand format et poche, s'est vendue à près de 150.000 exemplaires, selon Edistat. Ces œuvres croisent également l'univers de Percy Jackson dans une série dérivée, Percy Jackson et Les Chroniques de Kane.

Un romancier de la mythologie

Rick Riordan est reconnu pour ses contributions significatives à la littérature jeunesse et au genre de la fantasy mythologique. Né le 5 juin 1964 à San Antonio, au Texas, il propose des séries de romans qui mêlent mythologie ancienne et aventures contemporaines. Avant de devenir un écrivain à plein temps, l'auteur a enseigné l'anglais et l'histoire, une expérience qui a influencé son écriture en lui fournissant une riche connaissance des mythes et des cultures qui alimentent ses récits.

Outre Percy Jackson et Les Chroniques de Kane, on peut citer Les Héros de l'Olympe ou encore Magnus Chase et les Dieux d'Asgard, qui explore la mythologie nordique.