La version qui n’intéresse personne bientôt adapté sur grand écran

Après Kuessipan de Naomi Fontaine en 2019, c'est une nouvelle adaptation de roman qui attend Myriam Verreault, réalisatrice et scénariste qui s'est fait connaitre avec À l’ouest de Pluton en 2008.

Paru en septembre 2023, La version qui n’intéresse personne a connu un succès retentissant auprès du public et de la critique. Il a remporté le Prix littéraire des collégiens et collégiennes au printemps 2024 et est actuellement finaliste au Prix des libraires du Québec 2024 ainsi qu'au Prix littéraire France-Québec 2024.

Sacha et son meilleur ami Tom, âgés de dix-huit ans, quittent Montréal et se retrouvent à Dawson City, au Yukon, où ils trouvent enfin la communauté de punks, d’anars et de vagabonds qu'ils recherchaient. Ils adoptent une chienne-louve nommée Luna et s'installent dans une cabane sur la Sixième Avenue, sans électricité ni eau courante. Ils passent des années heureuses, enchaînant les jobs d'été, les hivers chômés, les nuits blanches, les road trips et les relations amoureuses. Cependant, lorsque Sacha tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, Tom se sent trahi et commence à répandre des rumeurs négatives à son sujet. Le village prend parti et la pandémie frappe, forçant Sacha à se mettre en quarantaine dans une cabane isolée avec un colocataire insistant. Les habitants de Dawson confinés commencent alors à faire son procès.