Lilia Hassaine reprend la case Littérature francophone sur France Inter

À partir du 31 août prochain, Lilia Hassaine, 33 ans, officiera à la tête d'une nouvelle émission consacrée à la littérature francophone sur France Inter. Elle aura la lourde tâche de succéder à Emmanuel Khérad, présentateur depuis près de vingt ans de « La Librairie francophone », une production écoutée, notamment par de nombreux libraires.

Une recrue de choix

Née en 1991, Lilia Hassaine fait ses premières armes au Monde, chez Arte ou au Parisien, avant de se faire plus largement connaitre dans l'émission Quotidien, aux côtés de Yann Barthès. Elle ouvre en 2019 sa carrière littéraire avec L'Œil du paon, publié par les éditions Gallimard en 2019.

Deux autres ouvrages suivront, Soleil amer (2021) et Panorama (2023), remarqués par la critique. Son livre le plus récent a ainsi reçu le Prix Renaudot des Lycéens, le Prix A livre ou verre et le Prix « Les Visionnaires ».

Il s'agira de sa première expérience radiophonique, précise Le Parisien, qui a dévoilé ce recrutement de la station publique. « En tant qu’écrivain ayant été à leur place en étant interrogée à la radio, j’ai peut-être conscience des questions qu’on ne pose pas assez aux auteurs et de ce que c’est d’écrire un roman », explique-t-elle au quotidien.

Elle « a tout le talent pour interroger les auteurs, parler de leurs œuvres, et défendre la lecture et le travail des libraires qui auront une place encore plus importante dans cette nouvelle émission », souligne pour sa part Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, dans une déclaration à l'AFP.

Une place pour la littérature

L'émission n'a pas encore de titre, mais sera également diffusée sur des canaux belge (RTBF), suisse (RTS) et canadien (Radio Canada). Lilia Hassaine recevra un auteur ou une autrice pour un entretien d'une quarantaine de minutes, afin d'évoquer son œuvre mais aussi ses inspirations et ses propres lectures.

Des libraires de France et de l'espace francophone interviendront au cours de l'émission, ce qui n'est pas sans rappeler, évidemment, le déroulé de « La Librairie francophone ». Diffusée chaque samedi, à 14h, l'émission avait cumulé jusqu'à plus de 800.000 auditeurs en 2023, d'après un communiqué.

La suppression annoncée de « La Librairie francophone » avait choqué son présentateur, qui avait indiqué qu'elle s'effectuait « contre sa volonté », mais également des milliers d'auditeurs et d'autrices. 560 autrices, auteurs et acteurs du livre avaient signé une tribune pour protester contre cette suppression, suivie par une pétition initiée par les libraires participants à l'émission.

La disparition de l'émission historique a d'autant plus ému qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large sur la grille de France Inter, puisque l'émission « Poésie et ainsi de suite » tire aussi sa révérence à la saison prochaine.

Photographie : illustration, Alain Bachellier, CC BY-NC-ND 2.0