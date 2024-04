Mathieu Kassovitz et des lapins français contre les loups nazis

C'est un projet sur lequel il travaille depuis 20 ans, confie-t-il au média américain Deadline. La Bête est morte ! présente la Seconde Guerre mondiale dans un style anthropomorphique : les nazis prennent la forme de loups, les Britanniques de dogs, les Américains de bisons, tandis que les Français sont des lapins, grenouilles, écureuils et cigognes.

Cette oeuvre culte, qui raconte les horreurs du conflit en s'inspirant des dessins de Walt Disney, sera adaptée par Mathieu Kassovitz avec un mélange de scènes en prises de vue réelles et d'images animées. Il sera épaulé de Caroline Thompson, scénariste américaine qui a notamment travaillé sur Edward aux mains d’argent, La famille Addams ou L’Etrange Noël de monsieur Jack.

Le projet est encore en préparation, le réalisateur et acteur français a indiqué être à la recherche de financement : « Nous aurons un budget de 30 millions $ et nous sommes en discussion avec des acteurs américains et britanniques dont je ne peux dévoiler les noms pour l'instant ». Mathieu Kassovitz a indiqué qu'il aura lui-même un rôle dans le film.

Ce sera son troisième film en langue anglaise, après Gothika et Babylon A.D. L'acteur du Fabuleux destin d'Amélie Poulain devrait également être à l'affiche du prochain film de Terrence Malick, tourné en 2019, The Way of the Wind, alors qu'une comédie musicale adaptée de son classique La Haine sera produite à Paris, Lyon et Marseille à partir d'octobre 2024.

Crédits image : Georges Biard, CC BY-SA 3.0