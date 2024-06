Veiller sur elle, Prix Goncourt 2023, bientôt adapté au cinéma

Les droits du roman ont été acquis par Muriel Sauzay et François Ivernel, rapporte Variety, deux anciens cadres de Pathé qui ont fondé leurs propres sociétés de production, respectivement Maremako, qui est notamment à l'origine de Salade Grecque de Cédric Kaplisch, et Montebello, qui a produit la série Canal +, Ovnis. Pour l'instant, aucune information concernant le casting n'a été dévoilée.

Muriel Sauzay s'est réjouie d'adapter un livre « à la fois intelligent et accessible, il raconte une histoire universelle et en résonance avec le climat politique actuel ». Les deux producteurs résument le roman d'Andrea comme « une épopée inventive et reflet de nos obsessions contemporaines, animée par des personnages très romantiques, des intrigues riches avec des rebondissements et des scènes inoubliables qui prédestinent le livre à l'adaptation au cinéma ».

Mimo n'a pas eu de chance. Né dans la pauvreté, il est confié comme apprenti à un sculpteur de pierre sans grand talent. Pourtant, Mimo, lui, possède un véritable don artistique. À l'inverse, Viola Orsini a bénéficié de presque toutes les faveurs. Héritière d'une famille prestigieuse, elle grandit dans l'ombre d'un palais génois, mais son ambition dépasse les limites de la vie qu'on lui destine. Ces deux destins opposés n'étaient pas destinés à se croiser. Pourtant, dès leur première rencontre, Mimo et Viola se reconnaissent et se promettent de ne jamais se quitter. Leur amour est intense et irrésistible, mais les circonstances les empêchent de vivre ensemble, tout en rendant insupportable toute séparation prolongée. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent ensemble les tumultueuses années marquées par l'avènement du fascisme en Italie. Malgré les épreuves, Mimo parvient à renverser son destin et à connaître la gloire. Cependant, cette réussite n'a que peu de valeur sans Viola à ses côtés. Leurs vies sont marquées par une lutte constante entre amour et devoir, passion et sacrifice, dans un contexte historique bouleversé. – Résumé de l'éditeur de Veiller sur elle

Dans le communiqué annonçant le projet, Jean-Baptiste Andrea s'est dit « enchanté à l'idée de voir les êtres d'exception de mon roman prendre vie à l'écran, dans les couleurs et les noirceurs d'un monde passé, et pourtant si actuel ».

Le cinéma est un milieu que connait bien le Prix Goncourt 2023, puisqu'il a signé plusieurs scénarios et réalisé trois longs-métrages (Dead End, avec Fabrice Canepa, Big Nothing et La Confrérie des larmes) avant de se lancer pleinement dans la littérature.

