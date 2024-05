Aux États-Unis, Le meilleur pâtissier version Harry Potter

Food Network, chaine de télévision américaine, est consacrée, comme son nom l'indique, aux programmes culinaires. Filiale du groupe Warner Bros. Discovery, elle lui permet de diversifier ses activités télévisuelles : dans un bel exercice de synergie, un nouveau programme combinera son centre d'intérêt avec une célèbre licence...

Comme le rapporte Variety, Harry Potter: Wizards of Baking verra ainsi des candidats s'affronter lors de différentes épreuves culinaires, où le but du jeu consistera à réaliser la plus belle création patissière. Cette dernière devrai évidemment faire référence à la saga Harry Potter, avec force baguettes magiques, potions, créatures et autres maisons convoitées.

Pour se remettre de l'ambiance, tout un décor, mais aussi des accessoires de la saga cinématographique, puisque l'émission sera tournée au sein de l'exposition The Making of Harry Potter du Warner Bros. Studio Tour de Londres.

Des chefs réputés

Ce croisement entre Le meilleur pâtissier et Harry Potter présente cependant une particularité, puisque les concurrents ne seront pas des amateurs, mais « les plus grands chefs pâtissiers du monde », selon la bande-annonce diffusée par Warner.

L'ensemble sera animé par James et Oliver Phelps, les acteurs qui ont incarné les jumeaux Weasley à l'écran.

L'émission est aussi un véhicule pour promouvoir la saga et le Warner Bros. Studio Tour, puisqu'elle montrera en long et large des décors des films, dont « la grande salle de l'école de sorcellerie Poudlard, le quai 9¾, la banque des sorciers Gringotts, le Terrier, ainsi que des accessoires, des costumes et des extraits des films cultes ».

Rappelons que Warner Bros. Discovery a donné le feu vert au développement d'une série Harry Potter inspirée des livres de J.K. Rowling, en sept saisons, pour refaire le tour de l'histoire complète du sorcier.

La date de diffusion de Harry Potter: Wizards of Baking n'est pas encore connue, mais la production doit démarrer sous peu.

Photographie : illustration, Lesley Choa, CC BY-NC-ND 2.0