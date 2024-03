La naissance de George Sand en mini-série, sur France TV

À l'occasion du festival Séries Mania, qui se déroule du 15 au 22 mars à Lille, France Télévisions a présenté quelques-unes de ses productions à venir, déjà connues ou non. Parmi celles-ci, La rebelle, un projet français qui s'articule autour d'une figure de la littérature, George Sand.

Les quatre épisodes de 52 minutes chacun seront réalisés par Rodolphe Tissot, sur un scénario coécrit par Georges-Marc Benamou (Les Aventures du jeune Voltaire, 2021) et Henri Helman (Lagardère, 2003).

En 1831, Aurore Dupin quitte Nohant pour échapper aux violences de son mari et rejoindre Paris, en pleine effervescence romantique après la révolution de Juillet, où elle mène une vie de bohème avant de publier son premier roman, sous le pseudonyme de George Sand. Elle va ensuite s’imposer comme la première femme écrivaine à vivre de ses écrits, enchaînant les succès littéraires et déchaînant les passions. Féministe avant l’heure, portant le pantalon et fumant la pipe pour entrer dans les cafés et cabarets, cette grande amoureuse collectionne les amants, dont les plus célèbres sont Alfred de Musset et Frédéric Chopin, sans oublier Marie Dorval, la grande actrice du théâtre romantique.

Attachée à des idéaux de justice sociale et plaidant pour l’égalité des sexes, elle s’oppose à toutes les oppressions dont les femmes sont victimes. Elle devient l’une des grandes plumes de son époque, séduisant la jeune génération qui l’adule. Ses romans dressent une vaste fresque de son temps, mais son véritable chef-d’œuvre... c’est sa vie !

– Synopsis de la mini-série