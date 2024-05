Florent Coste, Béatrice Alemagna et Olivier Rolin sur France Culture

Cette semaine, dans La Grande Librairie propose une une émission dédiée à Salman Rushdie. Un an et demi après l’attaque au couteau qui a failli lui coûter la vie (août 2022), et 35 ans après la publication de son livre Les Versets sataniques, et la fatwa prononcée contre lui par l’Ayatollah Khomeini. Autour de lui, deux romanciers qui l’admirent, qui partagent ses combats et qui en savent le prix.