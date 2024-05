Le 12 juin, la finale de Si on lisait à voix haute

Neuf candidats se disputeront la finale de ce concours de lecture, tous issus d’une sélection initiale parmi les 120.000 élèves inscrits, allant de la sixième à la terminale.

Pour cette saison, le jury comprend Rachida Brakni, récompensée par un César et un Molière, Cécile Coulon, figure littéraire éminente, Yann Queffélec, distingué par le prix Goncourt, et le chanteur Marc Lavoine.

Durant l’ultime confrontation, les concurrents interpréteront un extrait littéraire qui leur aura été révélé seulement un jour à l’avance. Ils seront alors évalués sur leur élocution, leur cadence, l’adéquation du ton et leur aptitude à éveiller des émotions dans l’audience. Des mentors expérimentés les guideront dans leur préparation.

Parmi eux, Anne Loiret, comédienne nommée trois fois aux Molière, Souleymane Diamanka, poète, et Thibault de Montalembert, figure du théâtre et de la télévision. Cette édition introduit une nouvelle dynamique : chaque mentor prend en charge une équipe de trois participants.

Les talents arrivent de divers horizons, incluant à la fois des régions métropolitaines, mais également les territoires d’outre-mer. Plus de 200 classes se sont inscrites cette année, mobilisant près de 6000 jeunes.

Le projet Si on lisait à voix haute, initié par François Busnel, bénéficie de l’appui de Rosebud Productions, de France Télévisions, de Lumni et du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Les finalistes

Eloïse Chabert, 6e, collège Jean-Guéhenno, Lambesc (Académie d'Aix-Marseille)

Grégory Payet, 6e, collège La Marine-Vincendo, Saint-Joseph (Académie de La Réunion)

Joanne Samalens-Lagardère, 6e, collège Stella-Maris, Anglet (Académie de Bordeaux)

Mathias Duranteau, 4e, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle (Académie de Poitiers)

Aya Esmouni, 4e, collège Jean-Bène, Pézenas (Académie de Montpellier)

Léna Saibi-Zannetti, 3e, collège Jean-de-la-Fontaine, Saint-Avold (Académie de Nancy-Metz)

Timothé Babin, 1re, lycée Grand-Air, La Baule Escoublac (Académie de Nantes)

Cerise Couderc, 2de, lycée Masséna, Nice (Académie de Nice)

Elina Duret, terminale, lycée Madame-de-Staël, Montluçon (Académie de Clermont-Ferrand)

Vous trouverez leur vidéos sur le site de Lumni : ici

Le jury

Rachida Brakni : comédienne récompensée d'un César du Meilleur espoir féminin pour Chaos (2002) et d'un Molière de la révélation féminine pour Ruy Blas (2002). Son dernier livre paru s'intitule Kaddour (Éd. Stock).

Yann Queffélec : romancier, lauréat du prix Goncourt, il est également membre de l'association des Écrivains de marine et coauteur du scénario du film Flo présenté à Cannes en 2023. Son dernier livre paru s'appelle Suite armoricaine (Éd. Le Cherche Midi).

Cécile Coulon : romancière et poétesse, Cécile Coulon a publié son premier livre à 16 ans. Elle est aujourd'hui l'auteure d'une douzaine de livres qui lui ont valu de nombreuses récompenses. À 32 ans, elle est déjà une figure historique de Si on lisait à voix haute puisqu'elle fait partie du jury depuis la première édition. Son dernier livre paru s'intitule La langue des choses cachées (Éd. L'Iconoclaste).

Marc Lavoine : icône de la chanson française, Marc Lavoine séduit par sa voix envoûtante et ses textes poétiques. Artiste complet, il excelle aussi bien en tant que chanteur, parolier qu'acteur. Il a notamment mis en musique des textes de Verlaine et Apollinaire. L'homme qui ment est son dernier livre paru (Éd. Fayard).

Crédit photo : © France Télévisions