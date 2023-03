Une série docu-fiction d'après l'enquête de Patricia Tourancheau

Au moins quatre meurtres, six viols, huit enfants parmi les victimes…Trois générations d’enquêteurs et trente-cinq ans d’énigmes… En 2021, le plus grand cold case de France, l’affaire dite « Du Grêlé » connaît un rebondissement inédit : l’identité du tueur en série est dévoilée. Le dossier révèle enfin sa vérité. Mais ce n’est qu’un début.

L'adaptation

Daniel Zagury est ce psychiatre et expert auprès des tribunaux, spécialiste des tueurs en série. Il étudie cette incarnation du mal, enquête et se passionne pour la construction psychique et mentale du tueur. Sa carrière et son travail ont inspiré le personnage qu’il incarne dans la série.

Dans un ultime face à face, il exhume les pans de la vie de celui qui a hanté la Crim depuis plus de trois décennies.

François Vérove, alias Le Grêlé, est un homme à la double vie qui a toujours échappé aux enquêteurs. Jusqu’au retournement final de l'affaire.

Quatre épisodes

À mesure de la progression du psychiatre, l’enquête policière se déroule selon les éléments connus et d’autres inédits débusqués par Patricia Tourancheau, des premiers évènements à nos jours racontés par les témoins de premier plan. Policiers, victimes, enquêteurs parallèles, les personnages racontent l’affaire en essayant de comprendre comment et pourquoi le Grêlé a échappé à la police judiciaire, accompagnée d’archives exclusives de l’enquête.

Variation autour du mythe du Docteur Jekyll et Mister Hyde, Insoupçonnable dessine le portrait glaçant d’un homme terrifiant, insaisissable, à la fois père de famille, policier et serial killer.

La série est réalisée par Élie Wajeman, avec Patricia Tourancheau, et écrite par Élie Wajeman, Patricia Tourancheau, Adrien Rode et Laure Chichmanov.

Élie Wajeman

Réalisateur et scénariste français, Élie Wajeman a fait ses études de cinéma à la Femis. Il réalise son premier long métrage en 2012 intitulé Alyah.

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. Trois ans plus tard, il revient avec un projet ambitieux sur Les anarchistes (Semaine de la Critique 2015) avec Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos. Il réalise également le polar noir Médecin de nuit (2021) avec Vincent Macaigne. Le film faisait partie de la sélection de Cannes en 2020. À la télévision il réalise deux épisodes de la série Le Bureau des légendes.

Patricia Tourancheau

Auteur et réalisatrice, Patricia Tourancheau est une journaliste spécialiste de la police, du banditisme, et des affaires criminelles, depuis plus de trente ans, ancienne du quotidien Libération. La SCAM lui a décerné le prix Christophe de Ponfilly en 2022 pour récompenser son parcours. Patricia Tourancheau a écrit et coréalisé une dizaine de documentaires notamment pour Netflix la série Grégory et le film Les Femmes et l’assassin. Elle a publié plusieurs livres sur des tueurs en série dont Le Grêlé. Le tueur était un flic (Ed. Seuil).

Crédit Photo : France 2