Park Chan-wook prépare l'adaptation en série de Old Boy

Adapté du manga homonyme de Nobuaki Minegishi et Garon Tsuchiya publié en 1997, Old Boy est le deuxième volet de la trilogie sur la vengeance de Park Chan-wook, après Sympathy for Mister Vengeance et avant Lady Vengeance.

Relâché sans aucune explication après avoir été séquestré pendant une quinzaine d'années, Oh Dae-su, en quête de réponses et de vengeance, part à la recherche du commanditaire de son enlèvement. Old Boy est un film à la mise en scène dérangeante, qui aborde des thèmes tels que les violences sexuelles, l'inceste ou encore la torture.

Le film avait déjà eu le droit à un remake américain en 2013, par Spike Lee, qui avait reçu un accueil pour le moins mitigé. L'adaptation de ce classique du cinéma sud-coréen en série par Park Chan-wook lui-même s'inscrit dans le même mouvement que la version en mini-série de Parasite par Bong Joon-ho, à venir sur HBO.

« J'ai hâte de travailler avec un studio dont la marque est synonyme d'audace, d'originalité et de prise de risque », a déclaré le cinéaste coréen, rapporte Variety.

Cette nouvelle œuvre sera l'occasion de retrouver la mise en scène et l'ambiance si particulière du réalisateur, qui fait son retour après Decision to leave en 2022 et Mademoiselle en 2016, adapté du roman Du bout des doigts de Sarah Waters et lauréat de la Palme d'or à Cannes.

En France, le manga original Old Boy est publié par les éditions Naban dans une traduction de Guillaume Hesnard.

