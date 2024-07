La série Batman centrée sur l'asile d'Arkham abandonnée

Selon Variety, la version de Campos ne verra pas le jour. Il reste cependant possible qu'un nouveau projet centré sur le célèbre asile de Gotham City soit développé à l'avenir, toujours selon le média américain. Au sujet du projet, aujourd'hui abandonné, d'Arkham Asylum, Matt Reeves avait évoqué une atmosphère de « film d'horreur » ou de « maison hantée ».

Une histoire à dormir debout

Le développement tumultueux de cette série télévisée basée sur l'asile d'Arkham, a commencé en juillet 2020, avec un un focus prévu sur les opérations internes du département de police de Gotham. Terrence Winter était initialement engagé en tant que scénariste et producteur exécutif, mais il a quitté le projet en novembre 2020 en raison de divergences créatives. Par la suite, Joe Barton a été engagé pour reprendre l'écriture, mais sa collaboration avec Warner Bros. s'est également terminée.

En 2022, Matt Reeves a révélé lors d'une interview que la série sur le département de police de Gotham avait été abandonnée et que l'initiative s'était transformée en une série centrée sur l'asile d'Arkham. Antonio Campos avait été intégré au projet en tant que scénariste et showrunner. Cependant, l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête des DC Studios a entraîné des changements significatifs, avec l'annonce d'un redémarrage de l'univers cinématographique et télévisuel de DC.

En décembre 2023, James Gunn a clarifié sur les réseaux sociaux que bien que la série sur l'asile d'Arkham soit toujours en cours de développement, elle serait désormais intégrée au nouveau DC Universe (DCU), se distinguant ainsi de l'univers de The Batman...

Un pingouin arrive

Warner Bros maintient en revanche son engagement envers l'univers de The Batman. La preuve en est la série sur le Pingouin, prévue pour une diffusion le 9 septembre prochain sur Max. Cette production verra Colin Farrell reprendre son rôle d'antagoniste, traçant l'ascension du personnage dans l'underworld de Gotham.

La société de production a par ailleurs confirmé le développement de The Batman 2 après les performances solides du premier film, qui a récolté 2,81 millions d'entrées en France et près de 800 millions de dollars au niveau mondial. Annoncée lors de CinemaCon le 26 avril, elle verra le retour de Robert Pattinson dans le rôle principal et de Matt Reeves à la réalisation et à l'écriture du scénario. Initialement prévue pour une sortie à l'automne 2025, cette suite a été repoussée au 30 septembre 2026.

Le premier The Batman a par ailleurs été la cible d'une accusation de plagiat par Chris Wozniak, un scénariste et dessinateur américain, qui a prétendu que le film avait copié un récit qu'il avait proposé à DC Comics dans les années 1990.

Ce dernier, ayant travaillé pour DC Comics à l'époque, a porté plainte contre Warner Brothers en octobre 2022, affirmant que des éléments tels que les énigmes utilisées par le Sphinx dans son histoire se retrouvaient dans le film.

Toutefois, le juge Paul Engelmayer a rejeté cette accusation en mars 2024, concluant que le scénario de The Batman ne constituait pas un plagiat et que Wozniak avait lui-même utilisé sans autorisation des éléments protégés par le droit d'auteur de l'univers Batman.

Gunn et Safran sont actuellement plongés dans le relancement de l'univers interconnecté de films et de télévision de DC. Un nouveau film Superman avec David Corenswet dans le rôle principal, est notamment en développement. Le duo a également été annoncé récemment qu'une série télévisée Green Lantern avait été validée.

Crédits photo : Warner Bros