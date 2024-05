Franz Kafka à l'honneur des fictions de France Culture

Les Midis de Culture – La rencontre/Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Du lundi au vendredi de 12h50 à 13h30

Lundi 3 juin : Avec Timothée De Fombelle, écrivain, pour Alma (Gallimard Jeunesse)

Mardi 4 juin : Avec Edmond Baudoin, auteur de bande-dessinée, pour Au pied des étoiles (Futuropolis)

Le Book Club/Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 3 juin : Avec Jane Sautière pour Tout ce qui était à venir (Verticales)

Mardi 4 juin : Avec la dessinatrice Dominique Goblet, pour son album Le jardins des candidats (Frémok)

Mercredi 5 juin : Avec l’éditrice Joëlle Losfeld et Stéphanie Delestré à l’origine de la réédition des œuvres de Jean Meckert

Jeudi 6 juin : Avec l’écrivaine et enseignante Olivia Rosenthal, co-fondatrice du Master de création littéraire de l’Université Paris 8 accompagnée de deux étudiantes, Livia Velpry et Kim Lihault

Vendredi 7 juin : Dans la bibliothèque de la comédienne et journaliste Sophie-Marie Larrouy

L'entretien littéraire/Mathias Enard

Le samedi de 15h00 à 15h30

Entretien avec Jean-Raymond Fanlo à l’occasion de la traduction et parution de Histoire de ma vie de Alonso de Contreras (Classiques Garnier)

Les Midis de Culture – Le débat / Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Du lundi au vendredi de 12h00 à 12h30

Mardi 4 juin : BD - Come over Come over, de Lynda Barry (traduit par Fanny Soubiran, éd. ça et là) et Contes de la Mansarde, de Elizabeth Holleville et Iris Pouy (éd. L’employé du mois) avec les critiques Catherine Robin et Victor Macé de Lépinay

Le Feuilleton/Coordination Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 20h30 à 21h00

Le Procès de Franz Kafka (rediffusion)

Réalisation Michel Sidoroff

Avec notamment Stéphane Valensi (K), Philippe Weissert (Willem), Bertrand Suarez Pazos (Franz), Evelyne Guimmara (Mme Grubach)...

Samedi Fiction/Coordination Blandine Masson

Le samedi de 20h à 21h

La Métamorphose de Franz Kafka (rediffusion)

Réalisation Christophe Hocké

Avec Micha Lescot

