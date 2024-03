Le best-seller d'Agnès Martin-Lugand, L’Homme des Mille Détours, adapté en série

« En terminant le roman L’Homme des Mille Détours, d’Agnès Martin-Lugand, nous avons été immédiatement persuadées que son adaptation ferait une formidable série. Le suspense du roman, ses retournements de situations, son romanesque, la richesse de ses personnages... tous ces éléments sont ici au service d’une saga d’un nouveau genre » ont déclaré les productrices Gaëlle Cholet et Dorothée Woillez. Une adaptation accompagnée par le Bureau Audiovisuel Matriochkas (Delphine Clot et Maylis Vauterin.

De son côté, la romancière explique : « À l’issue de ma rencontre avec les productrices, j’ai su instinctivement que je pouvais leur confier L’Homme des Mille Détours. Leur compréhension des personnages, leur respect du travail d’écriture et leur humanité m’ont confortée pour me lancer dans cette aventure qui sera remplie de détours plus beaux et enrichissants les uns que les autres. »

Les deux productrices complètent : « Nous sommes tombées amoureuses de ces personnages, de cette histoire d’amour et de famille. Nous avons tout de suite eu envie de produire une série aussi romanesque que le roman... Et puis nous avons rencontré Agnès, son regard si juste sur les sentiments humains, son souffle, son talent... »

On attendra à présent le début du tournage, la distribution et la réalisation, avant les dates de diffusion et le canal choisi.

Une romancière acclamée

Dans L’Homme des Mille Détours, lun aspire à bâtir une famille, tandis que l'autre s'est détaché de tout lien. Leur rencontre se produit au cœur de l'océan Indien, et ils tissent une amitié sans connaître les secrets de l'autre.

Lorsque le premier choisit de retourner en France, le second sollicite une faveur insolite : aller à Saint-Malo pour recueillir des nouvelles de la personne qu'il a quittée il y a sept ans, disparaissant sans laisser de trace. Entre liens de sang et liens du cœur, cette histoire raconte l'épopée d'une famille....

Agnès Martin-Lugand s'est imposée comme une figure importante de la littérature française. En onze romans, elle a su créer un univers littéraire apprécié par le public, pour sa manière d'explorer les questionnements existentiels et la nature de l'âme humaine.

Ses ouvrages, dont Les gens heureux lisent et boivent du café, Entre mes mains le bonheur se faufile, La vie est facile, ne t'inquiète pas, Désolée, je suis attendue, J’ai toujours cette musique dans la tête, À la lumière du petit matin, Une évidence, Nos résiliences, La Datcha – récompensé en 2021 par le prix Les petits mots des libraires –, La Déraison et L'Homme des Mille Détours, ont séduit plus de quatre millions de lecteurs à travers le monde, selon Michel Lafon.

Les deux derniers ont été vendus, respectivement, à plus de 210.000 exemplaires (grand format et poche), et près de 100.000, en attendant la version poche pour le dernier.

