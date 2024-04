Le Cochon de Noël de J.K. Rowling bientôt au cinéma

En attendant une éventuelle série Harry Potter, un autre titre de J.K. Rowling pourrait avoir les honneurs d'une adaptation audiovisuelle. Jack et la grande aventure du Cochon de Noël, paru en 2021 dans le monde, avait rencontré un fameux succès, aidé par le nom de son autrice. En France, Gallimard Jeunesse en a écoulé plus de 196.000 exemplaires en grand format, et plus de 20.000 en poche, dans une traduction de Jean-François Ménard (chiffres Edistat).

Illustré par Jim Field, Jack et la grande aventure du Cochon de Noël constitue la deuxième incursion de Rowling dans la littérature jeunesse sans rapport avec sa saga à succès, Harry Potter. En 2020, elle proposait en effet L'Ickabog, publié en français par Gallimard Jeunesse dans une traduction de Clémentine Beauvais.

Jack est très attaché à son cochon en peluche. Ils ont tout vécu ensemble... jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe : le cochon est perdu ! Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres et même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël — une peluche de remplacement un peu agaçante — embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des Choses perdues... – Résumé de l'éditeur

Selon Variety, l'adaptation de Jack et la grande aventure du Cochon de Noël n'en serait qu'à ses balbutiements, portée par Brontë Film and TV, la société de production d'une certaine J.K. Rowling. Brontë Film and TV était déjà derrière Strike, la série adaptée des polars écrits par Rowling sous le pseudonyme Robert Galbraith.