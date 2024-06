Des livres et des Jeux : rien ne sert de courir, il faut “partir en livre”

Le sport et les livres font volontiers bon ménage, comme l'illustre le plateau de « Au bonheur des livres » cette semaine qui accueille la présidente du CNL (Centre National du Livre) Régine Hatchondo, ainsi que Louis Chevaillier, auteur d’un essai aussi captivant qu'inattendu sur Les Jeux olympiques de littérature (Ed. Grasset).

On retrouvea aussi le grand documentariste et écrivain, Jérôme Prieur, connu en particulier pour sa série Corpus Christi, mais qui s’est intéressé aussi aux Jeux Olympiques de Berlin, les Jeux de 1936 (Ed. La Bibliothèque) et à un intellectuel un peu oublié qui en fut le spectateur, Louis Gillet, avec l’ouvrage Regarder et ne rien voir (Ed. Seuil).

Guillaume Durand s’entretiendra ainsi avec la présidente du CNL, Régine Hatchondo pour évoquer l’opération « Partir en Livre », magnifique festival à l'adresse du jeune public consacré cette année au thème du sport, pour son dixième anniversaire (du 19 juin au 21 juillet 2024). Elle rappellera à cette occasion le travail formidable effectué, au long cours, par le CNL pour la promotion de la lecture et des auteurs…

Parmi ces auteurs justement, Louis Chevaillier détaillera l'aventure oubliée d’olympiades culturelles, bien réelles, autrefois consacrées à la littérature, et Jérôme Prieur nous invitera à réfléchir aux liens qui continuent d’exister entre le spectacle sportif et ses implications géopolitiques … même si, heureusement, nous ne sommes plus à Berlin en 1936 !

Sport, littérature, histoire : en faisant dialoguer des écrivains et des personnalités qui sont aussi des passeurs passionnants, « Au bonheur des livres » nous invitera encore une fois à réfléchir aux enjeux de notre temps.