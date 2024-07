France Inter lance un nouveau podcast féministe

Le chroniqueur littéraire du Figaro avait fait son entrée chez Radio Classique à la rentrée 2022 – et avec lui, un certain Fabrice Luchini débarquait sur les ondes. Conversations chez Lapérouse pour le premier, Des livres et des notes pour le second. Mais le dandy barbu ne survivra pas à la seconde saison de son programme : zou, exit !