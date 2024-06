Mort de Christophe Deloire, secrétaire général de RSF

« L’équipe Reporters sans frontières a l’immense douleur de faire part du décès de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, des suites d’un cancer fulgurant. Christophe Deloire est mort samedi 8 juin à l’âge de 53 ans. Il était un défenseur sans relâche, sur tous les continents, de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme du journalisme », indique RSF dans un communiqué.

Avant de diriger RSF, Deloire a dirigé le Centre de formation des journalistes (CFJ) de Paris de 2008 à 2012. Son parcours professionnel inclut également des expériences en tant que journaliste d’investigation pour le magazine Le Point, où il a couvert les sections politique et société de 1998 à 2007. Il a aussi travaillé pour les chaînes de télévision ARTE et TF1, réalisant des documentaires et éditant plusieurs auteurs.

Oeuvrer pour la liberté

Sous sa direction, RSF a également mis en lumière les dangers posés par les tentatives de contrôle de l’information, comme l’influence grandissante de la Chine sur les médias mondiaux, menaçant la liberté de la presse à l’échelle internationale. Il a également joué un rôle clé dans la création du Forum sur l’information et la démocratie, visant à protéger l’accès à une information fiable et de qualité à l’ère numérique.

En tant que leader de RSF, Deloire a conduit de nombreuses campagnes contre la surveillance des journalistes. Il s'est opposé fermement aux exceptions de sécurité nationale dans les législations européennes qui auraient permis une surveillance accrue des journalistes, réussissant à les faire retirer des projets de loi.

À LIRE - Reporters sans Frontières alerte sur un "chaos informationnel"

Son engagement l’a amené à s'exprimer fréquemment sur les dangers de la concentration des médias et sur la nécessité de maintenir l'indépendance éditoriale. Sous sa direction, RSF a étendu son influence et renforcé ses actions en faveur des journalistes emprisonnés ou persécutés à travers le monde.

Concernant l'Ukraine, conflit le plus suivi médiatiquement début 2022, la guerre de propagande avait largement servi à préparer l'invasion, déplore l'ONG. « La création d'un arsenal médiatique dans certains régimes autoritaires prive les citoyens de leur droit à l'information mais contribue aussi à la montée des tensions internationales pouvant mener aux pires guerres » expliquait alors Christophe Deloire.

Ecrire, témoigner, dénoncer

Deloire était également un auteur prolifique, des ouvrages souvent devenus des références dans leurs domaines respectifs, témoignent de son engagement pour la vérité et la transparence.

Parmi ses ouvrages les plus connus figurent Les islamistes sont déjà là (2004), une analyse de l’infiltration islamiste en Europe ; Sexus Politicus (2006), coécrit avec Christophe Dubois, explorant les relations entre pouvoir et sexe en politique ; et Circus Politicus (2012), qui examine les dérives de la démocratie moderne.

Les entreprises de la tech

En 2022, il avait publié un essai racontant ce combat crucial pour la défense de nos démocraties, nécessitant une transformation de nos modes de pensée et d’action, ainsi qu’une refondation des médias : La Matrice (Calmann-Levy).

Plongeant dans la Bay Area en Californie jusqu’aux laboratoires du Parti communiste à Pékin, il évoquait les technologies révolutionnaires qui voient le jour. Les entreprises du capitalisme de surveillance, grâce à leurs capacités prédictives, influencent nos choix en connaissant tout de nous.

L’infrastructure des plateformes numériques et des réseaux sociaux supplante les institutions politiques traditionnelles, créant une matrice invisible où les lois sont remplacées par des codes imposés par les sociétés technologiques : une perte de contrôle technologique représente une menace majeure pour l’humanité. « Facebook et autres Gafam ont un pouvoir dément ! », assurait-il à ActuaLitté lors du festival Politéïa.

La communauté journalistique internationale perd un défenseur passionné de la liberté de la presse. Le travail et l’héritage de Christophe Deloire continueront d’inspirer ceux qui luttent pour une information libre et indépendante dans le monde entier.

À LIRE - Quand Riad Sattouf soutient RSF

Pierre Haski, président du Conseil d’administration de RSF, indique : « Christophe Deloire a dirigé l’organisation à un moment crucial pour le droit à l’information. Sa contribution à la défense de ce droit fondamental a été considérable. Le Conseil d’administration s’associe à la douleur de ses proches. »

Crédits photo : OECD Forum, CC BY NC 2.0