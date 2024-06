Cette semaine, la Grande Librairie repense l'Europe

En avril dernier, Florence Aubenas, écrivaine et grand reporter au journal Le Monde, a inauguré le lancement de « Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024 », un label décerné par l’Unesco pour un an. Mêlant journalisme et littérature, ses livres-enquêtes brossent le portrait d’une France et d’une Europe complexes. Son dernier opus, Ici et ailleurs (l’Olivier), est un recueil de ses articles parus entre 2017 et 2022, qui nous livre une vaste perspective sur les récents bouleversements de notre continent, jusqu'à la guerre en Ukraine.

Abd Al Malik : Camus, l'art de la révolte

Abd Al Malik, Strasbourgeois, originaire du quartier de Neuhof où il a fait ses armes, ne rate jamais une occasion de revenir dans sa ville de cœur pour y promouvoir la lecture. Le rappeur, scénariste et écrivain est notamment l’auteur de Camus, l’art de la révolte (Fayard) et de Juliette (Robert Laffont). Il nous éclairera sur la capacité qu’a la littérature à nous élever.

Olivier Guez : Le Grand Tour

Lui aussi natif de la ville alsacienne, Olivier Guez a grandi en face du Conseil de l’Europe. Passionné par l’histoire du vieux continent qu’il a parcouru en long, en large et en travers, le journaliste et essayiste s’apprête à enseigner les littératures et cultures européennes à l’Université de Princeton, aux États-Unis. Dans Le Grand Tour (Le Livre de Poche), il a convoqué vingt-sept écrivains originaires des quatre coins de l’Europe, pour qu’ils témoignent de leur sentiment européen.

Paolo Rumiz : Chant pour Europe

L’écrivain-voyageur italien Paolo Rumiz a lui aussi exploré le continent jusqu’à ses confins, de la Via Appia jusqu’aux Balkans - à pied, en vélo, en train, en auto-stop ou en bateau. Dans son odyssée contemporaine Chant pour Europe (Arthaud), il réveille la mémoire de l’Europe en invoquant ses mythes, et raconte l’épopée d’un quatuor d’explorateurs qui la sillonnent.

William Marx : Un été avec Don Quichotte

William Marx convoque à son tour une figure européenne légendaire : Don Quichotte de la Manche, le fameux chevalier né de la plume de Miguel de Cervantes en 1605. Dans Un été avec Don Quichotte (Editions des Equateurs), le professeur du Collège de France nous refait découvrir ce monument de la littérature, et rappelle la liberté et la puissance de l’imagination dont les livres sont porteurs.

Annick Cojean : Nous y étions

Elle aussi grand reporter au journal Le Monde quand elle n’est pas écrivaine, Annick Cojean s’est passionnée pour l’Histoire, et en particulier pour la Seconde Guerre mondiale. Avec Nous y étions (Grasset), à l’approche du 80eme anniversaire du débarquement normand, elle a réunit les témoignages intimes et bouleversants d’anciens combattants européens et américains qui furent les héros d’une épopée à l’origine de notre Europe.

À la rencontre des libraires

Enfin, tradition oblige, La Grande Libraire se rend dans quatre librairies strasbourgeoises ! Mathilde Guiraud de la Librairie Kléber, Arnaud Velasquez de Quai des Brumes, Eugénie Colle de la Librairie Totem à Schiltigheim, et Françoise Laot de la Librairie Gutenberg célèbreront en chœur la richesse des littératures européennes.

