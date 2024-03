Livres et cinéma : la France se tourne vers Taïwan

Cette collaboration, qui s'inscrit dans le cadre du programme Shoot the Book!, vise à promouvoir l'adaptation de livres à fort potentiel auprès des acteurs européens et asiatiques du cinéma et de l'audiovisuel.

Les éditeurs de livres français et taiwanais auront ainsi l'opportunité de présenter leurs ouvrages lors de trois événements majeurs en 2024 : Séries Mania, le Marché du Film du Festival de Cannes et le TCCF, Taiwan Creative Content Fest, à Taipei.

La SCELF et TAICCA, qui partagent des valeurs communes pour les industries du livre et de l'audiovisuel, ont décidé de s'associer pour mener ensemble des actions de promotion de l'adaptation. Depuis 2014, la SCELF promeut le statut des cessionnaires de droits des éditeurs par le biais de son événement phare dédié à l'adaptation : Shoot the Book !.

À LIRE - Éditeurs et producteurs ont rendez-vous à Lille pour le Festival Séries Mania

De son côté, TAICCA, une agence mise sur pied par le ministère de la Culture taiwanais, s'est imposée comme une référence dans les industries de contenus culturels sur la scène française et internationale depuis sa création en 2019.

Cette collaboration inédite entre la SCELF et TAICCA vise à renforcer la place du livre au sein d'un marché international de l'adaptation en plein essor. Les deux organismes espèrent ainsi encourager les échanges internationaux bilatéraux et les dispositifs transmédias, tout en mettant en avant la richesse et la diversité des cultures française et taiwanaise.

Crédits image : Alex Litvin / unsplash