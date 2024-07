Jean-Pierre Jeunet portera Des diables et des saints à l'écran

Vendu à un peu plus de 30.000 exemplaires en grand format, Des diables et des saints a ensuite explosé les scores au format poche, acheté par près de 78.000 lecteurs et lectrices (chiffres Edistat). De quoi attirer l'attention, évidemment, au moment de la sortie du long-métrage.

Celui-ci sera par ailleurs réalisé par Jean-Pierre Jeunet, un nom associé à quelques-uns des plus grands succès du cinéma français, comme La Cité des enfants perdus (avec Marc Caro, 1995), Un long dimanche de fiançailles (2004) et bien entendu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001), de retour en salles à partir du 24 juillet prochain.

Jean-Baptiste Andrea l'a lui-même annoncé au Parisien : Jeunet s'est offert les droits d'adaptation de son roman, pour en faire son long-métrage suivant. « Je suis ravi car Jean-Pierre Jeunet colle parfaitement à l’univers du roman », se réjouit-il.

Deux adaptations

Aucune date de sortie ni nom d'acteurs et actrices n'ont été communiqués pour le moment. Jean-Pierre Jeunet s'est déjà livré à l'exercice de l'adaptation, avec Un long dimanche de fiançailles, d’après le roman de Sébastien Japrisot, puis L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet (2013), dont le scénario est tiré d'un roman de Reif Larsen, publié en France aux éditions NiL dans une traduction de Hannah Pascal.

Il y a quelques semaines, un autre roman de Jean-Baptiste Andrea s'approchait du monde du cinéma. Les droits d'adaptation de Veiller sur elle étaient en effet acquis par Muriel Sauzay et François Ivernel, deux anciens cadres de Pathé qui ont fondé leurs propres sociétés de production.

Jean-Baptiste Andrea est lui-même familier du 9e art, puisqu'il a signé plusieurs scénarios et réalisé trois longs-métrages (Dead End, avec Fabrice Canepa, Big Nothing et La Confrérie des larmes) avant de se lancer pleinement dans la littérature.

Photographie : Jean-Pierre Jeunet, en 2014 (Kalligraf, CC BY SA 4.0)