Lise Boëll dirigera Mazarine, qui s'émancipe de Fayard

Arnaud Lagardère a déclaré : « Lise Boëll est une éditrice chevronnée avec un parcours marqué par de nombreux succès éditoriaux, et illustré par son talent pour accompagner et promouvoir des auteurs très différents. »

Et d'ajouter : « Je suis convaincu qu’elle saura saisir le nouveau défi qui lui est proposé pour faire rayonner Mazarine et concourir, au sein de la constellation de maisons d’édition indépendantes qui composent Hachette Livre, au pluralisme, à la diversité, au débat et à la liberté de choisir, avec un esprit de responsabilité qui fait la richesse et la fierté de notre Groupe. »

Lise Boëll a ajouté : « Je tiens à remercier chaleureusement M. Arnaud Lagardère pour cette incroyable opportunité. Je suis fière de rejoindre le 1er groupe d’édition français, ses équipes talentueuses et d’avoir l’opportunité de redonner son magistère éditorial aux éditions Mazarine créées en 1979 et qui ont accueilli de si grandes signatures littéraires. »

Cette arrivée, secret de polichinelle, met un terme aux rumeurs ayant prétendu qu'elle était destinée à remplacer Isabelle Saporta à la tête de Fayard, qu'elle pilote depuis juin 2022. Ayant rejoint le groupe Editis en septembre 2021, Lise Boëll avait attiré des auteurs tels que Philippe de Villiers, Stéphane Bern et Dimitri Casali. Elle avait quitté Editis en janvier dernier, le groupe de l'avenue de France ayant été entre temps racheté par Daniel Kretinsky : il avait alors été indiqué que Jean-Luc Barré prenait la présidence des éditions Plon, avec l'appui de Sophie Berlin en tant que directrice.

Label confié en 2017 à Alexandrine Duhin, sous la direction d'Eléonore Delair, Mazarine avait été mise en sommeil depuis quelque temps – après avoir porté des figures comme Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes ou encore Baptiste Beaulieu.

Crédits photo : DR