Combat définitivement perdu pour le livre de Sarkozy

61.844 exemplaires. À ce niveau-là de ventes, ils et elles seraient nombreux, romancières, illustrateurs, essayistes et autres à signer des deux mains. Mais quand on est Nicolas Sarkozy, un tel volume équivaut à un camouflet sans précédent. Après deux mois de commercialisation, l’ouvrage stagne autour 2500 ventes par semaine : un nombre dont on rêve quand on publie, a fortiori dans le segment des essais politiques.

Mais ici deux choses sont à l’œuvre : il n’avait en effet fallu qu’une semaine de commercialisation pour comprendre que Le Temps des combats allait droit vers la Bérézina. Le démarrage était poussif, malgré les tentatives d’infox de sa maison, Fayard — à l’époque très mécontente que nous ayons publié une analyse désobligeante.

C’est tout le storytelling d’Isabelle Saporta, la patronne de la maison, filiale de Hachette Livre, donc du groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil d’administration (et malgré l’arrivée de Vincent Bolloré, son départ ne semble pas prévu), qui prenait l’eau, avant de sombrer. Prenant le risque de publier son « patron », la PDG jouait gros : impensable que dans la presse soit publiquement annoncé le désastre qui se profilait, particulièrement aussi vite.

Sauf que la semaine suivante, les résultats enfonçaient définitivement le clou du cercueil : il y a des combats que l’on ne gagnera jamais. En deux semaines, Nicolas Sarkozy eut beau multiplier les dédicaces, sa maison augmenter les campagnes publicitaires (étrangement, on ne nous a pas sollicités, tiens…) ou diffuser des vidéos de foules patientant devant une librairie, impossible de masquer la réalité.

En 15 jours de vente, Le Temps des tempêtes avait vendu 76.000 exemplaires (donnée Edistat). Sur deux mois, il avait dépassé les 140.000 ventes, pour se fixer à 186.473. Et en regard de ses précédents livres, la comparaison devient pire encore. Pari perdu pour Fayard, pour Nicolas Sarkozy — réputé pour ne pas demander d’avance mais exiger 30 % de droits d’auteur. De fait, un à-valoir se rembourse sur les ventes, autant prendre l’argent tout de suite.

Mais là où certains rient, d’autres se montrent plus lucides. Ce libraire parisien nous point la répartition des ventes : un tiers librairie, un tiers grandes surfaces alimentaires, un tiers enseignes. Les 80.000 exemplaires de moins représentent un manque à gagner pour tous — sauf pour le distributeur, Hachette. Avec une mise en place annoncée à 200.000, les retours seront légion, et coûteront cher à l’éditeur, peut-être moins que les investissements publicitaires toutefois.

Alors oui, comparativement Des lieux qui disent d’Édouard Philippe chez Lattès aligne 9290 ex. depuis le 13 septembre, Alain Juppé en déroule 7981 ex. (Une histoire française est paru le 14/09) et que dire des 11.830 ex. de François Hollande pour Bouleversements : pour comprendre la nouvelle donne mondiale (Stock, septembre 2022) ?

« On en conclut surtout que les essais de politiques ne font pas les beaux jours des maisons du groupe Hachette Livre », glisse le libraire. « Heureusement, le prochain Asterix arrive. » Sarkozy vend plus que les autres, c’est un fait. Mais sur ce coup, Nicolas s’est planté.

À moins que ce ne soit son éditrice ?

Crédits photo : Nicolas Sarkozy - Jacques Paquier, CC BY 2.0