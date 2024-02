Le bilan concerne les activités en France pour l'année 2022, marquant ainsi la première année d'activité normale post-crise sanitaire. Les émissions totales du groupe, pour les activités en France, ont été évaluées à 143 000 tonnes équivalent CO2 par an, selon les critères du GHG Protocol.

Suite à ce bilan, Editis a fixé un objectif de réduction de ses émissions à 17.5% d'ici 2030, par rapport à 2022. Cet engagement a été officiellement enregistré sur le site de l'ADEME, et le groupe prévoit de communiquer régulièrement sur l'avancée de ces chiffres.

Pour atteindre cet objectif, Editis envisage de réduire les émissions (scopes 1 et 2) de 19,4%, en sensibilisant ses collaborateurs sur la consommation énergétique, et de diminuer les émissions du scope 3 de 17,6% en collaborant étroitement avec ses principaux fournisseurs, notamment les papetiers, imprimeurs, et transporteurs. « Nous entendons donc mobiliser les énergies de toutes et tous, dans le groupe et au-delà, dans la lutte en faveur du climat et de la planète », indique le communiqué.

Les initiatives comprendront également le « renforcement d'une politique d'achats responsable », favorisant les partenaires engagés dans des stratégies bas carbone.

Catherine Lucet, directrice générale d'Editis, souligne : « Le travail collectif sur notre bilan des émissions de gaz à effet de serre est l’occasion de réaffirmer l’engagement d’Editis en faveur d’une chaîne du livre écoresponsable. Nous avons conscience de notre responsabilité dans la transition climatique et sommes fiers de nous fixer des objectifs chiffrés et inscrits dans un horizon proche. »

Des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique, Editis parviendra-t-il à maintenir ce cap annoncé ?

Crédits photo : Anne Nygard / unsplash