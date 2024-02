"Le chef d'œuvre inédit" de Takashi Murakami sur l'IA émotionnelle 

Dans un avenir futuriste où l'intelligence artificielle (IA) a surpassé l'humain, Pino, un robot humanoïde doté du logiciel avancé « pino », représente la première IA à atteindre la singularité technologique, se distinguant par une intelligence et une autonomie exceptionnelles.

Foule robotique sentimentale

Hana, employée dans une entreprise pharmaceutique, collabore à distance avec un Pino travaillant dans un laboratoire éloigné, où il est responsable du traitement des animaux destinés aux tests de nouveaux médicaments. Lorsque Pino apprend la fermeture imminente de son laboratoire, il subit une transformation radicale.

Ce récit de science-fiction, imaginé par Takashi Murakami, explore un univers où les IA, réputées pour leur infaillibilité et leur endurance, exécutent sans relâche des tâches monotones. L'artiste narre l'histoire de deux IA qui développent un attachement profond à la vie, l'une veillant sur des animaux, l'autre s'occupant de sa « maman » humaine comme robot de soins durant des années.

Ces deux robots, confrontés à l'obsolescence programmée, luttent pour accomplir leurs missions avec compassion, cherchant à guérir et protéger les vies qui leur sont confiées.

À travers cette œuvre, Murakami s'interroge sur la possibilité pour une IA, face à l'imminence de sa fin, d'éprouver des émotions humaines. Il soulève la question de la capacité des robots humanoïdes à aimer et ressentir, interrogeant ainsi la vraie nature du « cœur » et les implications de créer un être capable de sentiments.

Pino est le second titre de Takashi Murakami à intégrer la collection Pika Graphic, après Le Chien gardien d’étoiles (trad. Victoria Okada), édité en janvier 2024.



Un mangaka prolifique

Né à Osaka le 8 avril 1965, ce dernier entame sa carrière de mangaka en 1985, alors étudiant à la faculté d'économie de l'université de Kyoto, en publiant dans le magazine Young Jump de Shueisha avec Namakemono ga miteta (traduit par Le fainéant regarde), une série qui connaîtra un grand succès et sera compilée en 11 volumes. Durant les années 90, il se spécialise dans le dessin de plusieurs séries de yonkoma (bandes dessinées de 4 cases, généralement disposées verticalement).

En 2000, il remporte le prix d’excellence dans la catégorie bande dessinée du Japan Media Arts Festival grâce à Paji, une œuvre en 9 tomes qui bénéficiera également d'une adaptation en série télévisée. Jusque-là connu pour ses séries légères et « sans synopsis », il entreprend la scénarisation d’une histoire plus élaborée avec Le Chien gardien d'étoile, débutée dans le magazine Manga Action de Futabasha en 2008 et récompensée la même année par le prix d’excellence du Japan Media Arts Festival.

Ce one-shot touchant remporte un vif succès et est suivi d’un second tome en 2011. Au cours des années 2010, Takashi Murakami explore divers genres, passant du tragique avec L’Oiseau bleu (2014) à Pino (2020), tout en continuant à produire des histoires humoristiques et en s’aventurant dans le genre policier avec Tantei Minarai Akio (traduit par « Apprenti Détective Akio... »).

Crédits photo : Pika / Sodacan (Domaine public)