Le chien gardien d'étoiles

Dans une carcasse de voiture, le corps sans vie d'un homme, décédé depuis plus d'un an, est retrouvé avec celui d'un chien à ses côtés, mort depuis trois mois à peine. Okutsu, un assistant social investi, décide de reconstituer la vie de ces deux compagnons jusqu'à leurs derniers instants, sans se douter que leur périple aura bouleversé les destinées de nombreux êtres, aussi bien humains que canins... Retrouvez cet émouvant récit de Takashi Murakami dans une édition intégrale enrichie, avec une couverture et un épilogue inédits.