Le CNL envoie les auteurs en colonies de vacances

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'événement Partir en livre, visant à promouvoir le plaisir de la lecture chez les jeunes.

Fort d'un bilan jugé positif en 2023 par le CNL, l'organisme s'engage à financer la participation de 60 auteurs pour l'été 2024, en collaboration avec l'UNAT, la Ligue de l'Enseignement et les Francas. Les résidences auront lieu en juillet et août 2024, offrant une programmation enrichissante dans le cadre de Partir en Livre, avec pour but principal de rendre la lecture accessible et attrayante pour les enfants et adolescents.

Le programme combine des moments de création pour les auteurs avec des activités de médiation (6 rencontres sur une période de 1 à 3 semaines) telles que des ateliers de lecture, d'écriture, d'illustration, ainsi que des activités créatives et des jeux littéraires, permettant ainsi aux jeunes de se familiariser avec les auteurs contemporains, leurs œuvres et leur processus créatif.

Des webinaires d'information et de formation seront proposés de février à juin pour préparer l'accueil des auteurs. Ouvert à tous les écrivains de littérature jeunesse, le processus de sélection sera mené par un comité composé de représentants du CNL, de la Charte et des fédérations d'éducation populaire.

Une bourse de 2000 € brut sera octroyée aux auteurs sélectionnés, avec le soutien de la Charte pour faciliter leur intégration dans les structures d'accueil.

Les auteurs intéressés sont invités à remplir un formulaire de pré-inscription disponible en ligne. Après la pré-inscription, si une résidence correspondant aux besoins de l'auteur et de la structure d'accueil est identifiée, l'auteur sera contacté avant le 30 avril 2024 pour confirmer sa participation et finaliser son inscription.

