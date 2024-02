Le 12 mars 2024, toute la France lit (pendant un quart d'heure) !

Cette initiative vise à promouvoir la lecture auprès de tous, en réponse à une diminution de l'intérêt pour cette activité, surtout chez les jeunes. Pour marquer l'événement, le CNL présente une nouvelle identité visuelle et un logo, encourageant la participation via un jeu concours récompensant les organisateurs avec des livres et des Chèque Lire.

Le CNL est reconnaissant envers les ambassadeurs et ambassadrices de l'événement : Mokhtar Amoudi, Anne-Laure Bondoux, Pomme, le Professeur Rufo, et Arthur Teboul, pour leur engagement à diffuser l'importance de la lecture.

Régine Hatchondo, présidente du CNL, souligne la lecture comme un enjeu de santé publique, comparable aux campagnes contre le tabac ou l'obésité, en mettant en garde contre les effets néfastes des écrans sur la psyché des enfants.

L'objectif est de sensibiliser tous les citoyens à l'importance de la lecture par une pratique quotidienne, même pour seulement quinze minutes, offrant détente, plaisir, évasion, et enrichissement.

La mise en place de ce quart d'heure de lecture en 2019 a favorisé un sentiment d'appartenance et un état d'esprit plus serein et concentré, assure le CNL.

Les structures désirant s'inscrire à cet événement peuvent le faire sur le site de l'établissement public du ministère de la Culture. Ci-dessous, un guide pratique :

Crédits photo : CNL