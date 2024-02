Les Espagnols lisent plus, mais manquent de temps

L'horizon de la lecture, en Espagne, est toujours aussi dégagé. Plusieurs années après le pic observé pendant la pandémie de Covid-19, période propice à ouvrir un livre, les professionnels espagnols se réjouissent d'une certaine stabilité, à l'heure où les habitudes en la matière ont plutôt tendance à décliner en Europe.

La Fédération des éditeurs d'Espagne se félicite ainsi d'un taux de lecteurs de 64,1 % au sein de la population générale, une légère érosion par rapport à 2022 (64,8 %).

Encore un effort

35,9 % des Espagnols affirment encore qu'ils ne lisent jamais ou presque jamais, rapporte la Fédération professionnelle. La lecture semble associée aux premières années de la vie, avec 86 % de lecteurs et lectrices parmi les enfants âgés de 6 à 9 ans. Sa pratique décline ensuite, pour repartir en force une fois le cap des 65 ans franchi.

53,7 % de la population âgée de plus de 65 ans s'adonne en effet à la lecture sur son temps libre, ce qui représente une hausse fulgurante, de 15 points environ, par rapport à 2012.

Une marge de progression considérable subsiste, selon Daniel Fernández, président de la Fédération des éditeurs d'Espagne : « Nous pensons qu'il faut redoubler d'efforts pour faire baisser ces chiffres et qu'il faut, une fois pour toutes, mettre les moyens nécessaires pour réduire le nombre de personnes qui ne lisent pas. Nous devons faire en sorte que les Espagnols fassent de la lecture une de leurs habitudes, tout en augmentant le pourcentage de lecteurs assidus. »

52 % de la population espagnole déclarent lire régulièrement, au moins une fois par semaine, soit une légère érosion par rapport à 2022 (52,5 %). Néanmoins, la hausse est aussi considérable, pour cet indicateur, face à 2012 (+ 4,8 %).

Importantes disparités

Des différences sensibles s'observent toujours, dans le détail des profils étudiés. Ainsi, les femmes, dans toutes les tranches d'âge, consacrent plus de temps à la lecture que les hommes, même si l'écart se réduit après 65 ans.

Les niveaux d'étude ont aussi leur importance, évidemment : plus les études ont été poussées, plus les habitudes de lecture sont ancrées et durables. Une différence notable s'observe également entre les lecteurs des villes, plus nombreux et assidus, et les lecteurs des campagnes.

Les Espagnols imperméables à la lecture expliquent leur attitude par un manque de temps libre (44,3 % des interrogés), l'envie d'autres divertissements (31 %), un manque d'intérêt (30 %) ou des problèmes de vue ou d'audition (1,6 %).

Notons que la lecture numérique concerne environ 30 % des Espagnols : parmi ces derniers, 64,8 % déclarent télécharger gratuitement leurs lectures, contre 38,3 % ayant déboursé des sommes pour s'offrir de nouveaux titres. La part de lecteurs écoutant des livres audio a triplé entre 2018 et 2023, indique la Fédération, pour atteindre 6,9 % de la population, et le format est particulièrement prisé des 25-34 ans.

Photographie : illustration, Jorge Barahona, CC BY-NC-ND 2.0