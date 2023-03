Espagne : une nation de lecteurs, mais surtout de lectrices

La Fédération des corporations d’éditeurs d’Espagne (FGEE) a présenté son baromètre des habitudes de lecture et d’achat de livres ce lundi 27 février. Il met en avant les progrès accomplis en une décennie, en soulignant une escalade de 5,7 points depuis 2012. Le pourcentage de la population se disant lecteurs sur leur temps libre est ainsi passé de 59,1 % à 64,8 %. Parmi ces derniers, 52,2 % d’entre eux sont des lecteurs quotidiens, voire hebdomadaires, et 12,3 % des lecteurs mensuels ou trimestriels.

Fort d’une belle croissance de 62,2 % à 64 % entre 2019 et 2020, confinements et restrictions oblige, les habitudes des Espagnols se sont non seulement consolidées, mais ont continué à progresser. Le taux a cru l’année suivante de manière plus raisonnable pour atteindre les 64,4 % en 2021, avant de grimper jusqu’à 64,8 % en 2022.

La FGEE contrebalance toutefois cette hausse en rappelant qu’il reste encore 35,2 % des Espagnols qui ne lisent jamais ou presque jamais de livre. Cela représente un peu plus d’un tiers de la population. En 2012, 40,9 % de la population indiquaient ne pas lire, ou de façon très occasionnelle.

Un enjeu global

« Petit à petit les chiffres de lecture en Espagne se rapprochent des moyennes européennes », a déclaré Daniel Fernandez, président de la FGEE. Et de poursuivre : « Il existe en réalité des groupes d’âge et des zones géographiques dans lesquels ceux-ci sont tout à fait comparables aux pays de notre entourage. »

L’Espagne reste cependant loin derrière ses voisins français. Comme le dévoilaient le Centre National du Livre et l’institut Ipsos en 2021, 81 % de la population de l’Hexagone se déclarent lecteurs. Toutefois, c’est une tendance dont la baisse est observée depuis quelques années, accélérée par la crise sanitaire. En 2018, le ministère de la Culture dévoilait que seuls 62 % de la population française âgés de plus de 15 ans auraient lu au moins un livre au cours de l'année passée (un résultat calculé « hors bandes dessinées »).

Pratiques culturelles : “La baisse de la lecture est multi-factorielle”

« La baisse de la lecture est multi-factorielle », indiquait alors le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation à propos de la baisse observée de la lecture au sein des pratiques culturelles des Français. « Depuis 1988, la baisse est constante : l'enquête de cette année indiquait 73 % de lecteurs, puis 71 % en 1997, 67 % en 2008 et finalement 62 % en 2018 », relevait-on suite à la dernière enquête.

Des différences marquées

Le baromètre espagnol met aussi en lumière des différences marquées entre les communautés autonomes. Par exemple, Madrid est en tête du classement avec 74,2 % de la population de plus de 14 ans lisant pour les loisirs. Viennent ensuite la Catalogne avec 68,7 %, la Navarre avec 68,2 % ou encore les Pays basques qui restent au-dessus de la moyenne nationale avec 68,2 % de lecteurs.

Madrid : des lecteurs, et plus encore

En revanche d’autres territoires plus pauvres comme la Castilla-La Mancha (59,6 %), les îles Canaries (59,1 %) ou l’Estrémadure (55,1 %) se situent bien en deçà des chiffres évoqués par le rapport.

Sans surprise, les femmes sont de plus grandes lectrices que les hommes : 69,9 % contre 59,5 %. C’est un écart de quasiment dix points qui n’a pas bougé en une décennie, un classique donc. Autre constante relevée par le baromètre, un véritable fossé de 47,5 point creusé par le niveau d’étude.

Les personnes ayant atteint le niveau universitaire sont 86,5 % à s’affirmer lectrices quand ceux s’étant arrêté au primaire ne sont que 39 %. Cet écart s’est à peine comblé de 0,3 point en une décennie, marquant encore une fois l’enjeu véritable des inégalités économiques.

Nous devons continuer à faire des efforts pour réduire les déséquilibres reflétés dans le baromètre. Depuis quelques années, la FGEE plaide en faveur d’un pacte social pour le livre et la lecture. Il impliquerait non seulement les partis politiques, mais aussi la société dans son ensemble. Nous avons remarqué que les sociétés dans lesquelles la lecture est le plus répandue sont celles qui jouissent de la meilleure santé économique et démocratique, puisque les livres contribuent à une société plus critique. - Daniel Fernandez

Lisez jeunesse

Le baromètre met également en avant une jeunesse particulièrement encline à la littérature puisque la tranche d’âge avec le plus haut pourcentage de lecteur est celle des 14-24 ans avec 74,2 %. Viennent ensuite les 45 à 64 ans avec 69,2 %. Le taux est de 65,1 % pour les 25-44 ans et enfin de 51,9 à partir de 65 ans. Une tendance contraire au territoire français puisque la moyenne d'âge des grands lecteurs en 2021 y était de 55 ans.

Les Espagnols qui n’ont pas l’habitude de lire affirment que le déficit de temps libre (44 %) est leur principal obstacle. 30,6 % indiquent qu’ils préfèrent s'investir dans d’autres divertissements que la lecture, comme marcher, se reposer ou regarder des séries ou des films. De leur côté, 29,3 % des non-lecteurs ont exprimé un manque d’intérêt et 0,9 % n’ont pas lu pour des raisons de vue ou de santé.

Une affaire qui marche

Une bonne nouvelle pour les commerces de proximités, les librairies traditionnelles restent les principaux canaux d’achat de livres hors manuels scolaires (69,9 %). Vient ensuite l’immanquable Internet qui s’offre 44 % des achats puis les chaînes de librairies avec 33,3 %. Le web est cependant le moyen favori des jeunes de 25 à 30 ans.

Plus de la moitié de la population a acheté au moins un livre en 2022 (52,8 %), ce qui équivaut à un bond de 12,5 points par rapport à 2012. En France en 2021, c'était 86% des habitants qui confirmait avoir lu au moins un livre dans l'année.

Concernant les autres supports de lecture, le numérique reste stable avec 29,5 % des plus de 14 ans utilisant des ebooks. Si les liseuses (12,9 %) et les tablettes (10,3 %) restent les supports de prédilection, la lecture sur téléphone portable poursuit sa croissance passant de 7,3 % en 2021 à 8,3 % en 2022.

Pour le livre audio, en 2022 le nombre d’utilisateurs s’est immobilisé : 5,4 % des Espagnols ont écouté des titres une fois par trimestre. Le pourcentage d’usagers de ce type de contenu est bien supérieur auprès des personnes de moins de 35 ans.

Unique recul par rapport à l’avant-pandémie, seuls 26,2 % des Espagnols ont visité une bibliothèque. Si c’est une progression d’un point en regard de l’année 2021, on est encore loin des 32 % qui le faisaient en 2019.

Crédits photo : mientrascambialaescuela (CC BY 2.0)