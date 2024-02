Au Québec, Élise Gravel censurée pour son opposition à la guerre à Gaza

Depuis plusieurs semaines, l'autrice-illustratrice Élise Gravel utilise ses profils sur différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pour dénoncer la guerre à Gaza et « l'extrême violence du gouvernement israélien », selon ses propres termes.

Des textes accompagnés d'illustrations appuient un discours engagé par lequel elle qualifie les bombardements israéliens à Gaza de « génocide » à l'encontre du peuple palestinien. Une réaction voulue par Benyamin Netanyahou et son gouvernement après l'attaque du 7 octobre 2023, dont le bilan s'élève à plus de 1200 morts, des centaines de blessés et plusieurs centaines d'otages.

Depuis cette date, Israël multiplie les opérations militaires à Gaza et dans plusieurs territoires où vivent des civils palestiniens, assurant viser les forces du Hamas, mouvement islamiste et nationaliste. Le bilan humain lié à ces attaques s'élève aujourd'hui à plus de 27.000 victimes, dont plus de 5350 enfants, selon l'Unicef.

« Mes publications ne sont pas antisémites »

Le 7 février dernier, l'autrice, qui a reçu le prix littéraire du Gouverneur général en 2012, a publié sur Facebook un texte adressé à « tous ceux qui me harcèlent, m'insultent, me menacent et tentent de salir ma réputation sur X depuis des mois ».

Non, mes publications ne sont pas antisémites. Je suis contre toutes les formes de racisme et de discrimination, incluant l'antisémitisme. Je condamne aussi l'extrême violence du gouvernement israélien, et ce gouvernement ne représente pas les idées de tous les Juifs du monde, ni même celles de toute la population israélienne. Je soutiens les organisations juives qui militent pour la paix : Jewish Voice for Peace, IfNotNow, Voix Juives Indépendantes-Montréal, Independent Jewish Voices Canada, Tsedek et Union Juive Française pour la Paix UJFP. – Élise Gravel sur Facebook, le 7 février 2024

Dénonçant des menaces pour « antisémitisme », « terrorisme » et « pédophilie », l'autrice assure qu'elle prendra « des mesures légales s'il le faut ».

Une mesure de censure ?

Les publications d'Élise Gravel sur les réseaux sociaux ont été dénoncées à plusieurs reprises, notamment par HonestReporting, organe qui critique les biais anti-israéliens dans les médias, mais dont les propres méthodes et libertés avec les faits sont régulièrement pointées du doigt.

Il y a quelques jours, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), « représentant officiel de la communauté juive institutionnelle du Canada », a interrogé l'autrice sur certaines de ses illustrations.

Selon The Suburban, les critiques à l'encontre de l'autrice ont poussé la Bibliothèque publique juive de Montréal à retirer ses ouvrages des rayons, pour les rendre uniquement accessibles sur demande. « Son travail est coloré, enjoué, drôle et éducatif. Si ses livres ne sont objectivement pas insultants, nous avons pris la décision de les déplacer des rayons en accès libre vers ceux à la demande », a expliqué Alain Dancyger, directeur de l'établissement.

« Cela assure que ses livres restent accessibles, mais prend acte des sensibilités autour des publications de l'autrice sur les réseaux sociaux. Cette décision reflète notre engagement à prendre au sérieux les préoccupations de la communauté, tout en permettant l'accès à une variété de points de vue », poursuit-il.

Au Québec, cette décision a soulevé l'indignation, notamment au sein de l’Association des bibliothèques publiques du Québec : « L’ABPQ apparente le retrait des livres d’Élise Gravel à un geste de censure, ce qu’on va toujours dénoncer. Le choix a été fait, dans le passé, d’intégrer ses livres dans la collection. Il faudrait des raisons importantes, bien argumentées, pour revenir sur cette décision, et maintenant les retirer », avance Ève Lagacé, directrice générale de l'organisation, auprès du Devoir.

Un soutien politique

Ce jeudi 8 février, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion déposée par Sol Zanetti, député de Québec solidaire, pour exprimer le soutien des parlementaires à Élise Gravel. Ce texte indique notamment que « l’Assemblée nationale s’inquiète des récents épisodes de censure visant des livres jeunesse québécois », précise Radio Canada.

Outre les titres de Gravel, la motion est aussi dirigée vers Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité, de l'autrice québécoise Myriam Daguzan Bernier, illustré par Cécile Gariépy, passé au lance-flammes par une candidate républicaine américaine. Cette dernière, dans une vidéo de campagne, revendique ce traitement pour tous les « livres qui pervertissent les enfants »...

L'Assemblée nationale avait déjà exprimé son soutien à Élise Gravel en début d'année 2023, quand le livre Le Rose, le Bleu et toi ! s'était trouvé banni des programmes scolaires dans l'État de Floride.