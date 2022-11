Vol de métadonnées : OCLC fait plier Clarivate et ProQuest

En juin dernier, OCLC portait plainte, accusant Clarivate Analytics, spécialisée dans les outils et services autour des métadonnées et des œuvres protégées par le droit d'auteur, de vol des métadonnées de la plateforme WorldCat. Cette dernière propose, en accès libre, les notices bibliographiques de millions d'ouvrages, réalisées par plusieurs milliers d'établissements de lecture publique du monde entier.

Dans sa plainte, l'OCLC assurait que Clarivate et ses filiales, notamment ProQuest, acquise en 2021, « développent une plateforme nommée MetaDoor, [...] publiquement présentée comme une concurrente de WorldCat. Au lieu d'injecter des fonds et du temps dans ce développement, comme OCLC l'a fait de son côté pour WorldCat, ils ont emprunté des raccourcis en s'appropriant de façon frauduleuse des métadonnées et d'autres éléments produits par l'OLCL, ses membres et d'autres participants. »

Pour proposer une offre concurrente de WorldCat, Clarivate se serait donc approprié de manière frauduleuse les données en accès libre de cette même plateforme. L'OCLC affirmait que les actions de Clarivate relevaient d'un « comportement prédateur » vis-à-vis de ses outils et de ses données...

De son côté, le groupe Clarivate niait les accusations, évoquant le développement « d'une plateforme de partage pair-à-pair de métadonnées créées par les bibliothèques ». Ces métadonnées auraient été proposées en licence ouverte, avec une réutilisation possible par tous.

Accord et à cri

Ce 7 novembre, OCLC a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Clarivate, mettant fin à l'action en justice ouverte en juin dernier. Les termes de l'accord restent confidentiels, mais l'organisation se félicite du retrait par Clarivate, Ex Libris et ProQuest des notices et produits de MetaDoor qui « ont été développés à partir de données couvertes par la politique de droits et de responsabilités de WorldCat ».

Dans un communiqué publié en parallèle, Clarivate indique que le groupe « continue de démentir les allégations de nuisance portées par OCLC et réaffirme que le litige concerne OCLC et ses clients ». Ces derniers auraient collaboré de plein gré avec Clarivate pour la création d'un système d'échange de notices, lequel exclura à l'avenir celles de WorldCat. « Clarivate assumera ses propres frais et coûts de développement », souligne le communiqué.

À LIRE: Electre et Decitre : les bases de données mises en ORBite

« Clarivate continuera à soutenir la recherche ouverte et l'échange de données, parce que nous croyons que cela reste les meilleurs moyens de rendre la recherche et l'apprentissage plus rapides, efficaces et transparents », souligne Gordon Samson, responsable produits chez Clarivate.

Pour sa part, OCLC termine son communiqué en mettant en avant peu ou prou les mêmes objectifs : défendre WorldCat revient à « assurer une innovation accessible à toutes les bibliothèques, ainsi que la durabilité des investissements dans le temps ».

Photographie : illustration, gabitogol, CC BY 2.0