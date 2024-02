Partage de la valeur : “stupeur et colère” des auteurs devant l'étude du SNE

Commanditée par le Syndicat national de l'édition, réalisée par le cabinet KPMG, l'étude consacrée au partage de la valeur du livre présentée ce 1er février devait devenir une référence pour le secteur. Dans un communiqué, le syndicat patronal introduisait ces travaux comme un moyen « d’aborder de manière factuelle et objective la question du partage de la valeur entre auteurs et éditeurs ».

Une profession de foi d'autant plus prometteuse que des négociations entre les deux parties sont ouvertes, sous l'égide du ministère de la Culture, et que l'Union européenne s'intéresse de nouveau aux conditions de vie et de rémunération des artistes auteurs.

Une présentation « biaisée »

Les principales conclusions de l'étude, ainsi que les graphiques associés, ont rapidement surpris observateurs et organisations d'auteurs. Il apparaissait en effet, à en croire les chiffres présentés, que les auteurs captaient une part plus importante de la valeur du livre que les maisons d'édition.

La valeur générée, soit la marge sur coûts directs avant droits d’auteurs, s’établit à 42,6 % du CA net éditeur qui se répartit entre les droits perçus par les auteurs (24,8 %) et ce qui est conservé par l’éditeur (17,8 %) pour couvrir ses frais de structure (12,9 %) et contribuer à son résultat d’exploitation avant impôts (4,9 %). – Extrait d'un communiqué du SNE, 1er février 2024

Dans les faits, libraires, diffuseurs et distributeurs se partagent 51 % du prix du livre hors taxe, mais la maison d'édition récupère bel et bien, sur les 49 % restants, 42,8 %. Certes, salaires, frais de fonctionnement, cotisations et autres dépenses interviennent ensuite, mais plusieurs observateurs tenaient à rappeler cette réalité.

De leur côté, les auteurs ne touchent pas non plus 24,8 % nets, puisqu'il faudrait aussi retrancher leurs propres frais, du coût du matériel aux cotisations sociales. Le manque de rigueur de l'ensemble avait de quoi agacer, surtout lorsque l'étude oublie encore, par exemple, de mentionner que certaines structures d'édition disposent par ailleurs de services de diffusion et de distribution...

Le Conseil permanent des écrivains, sollicité par ActuaLitté, se joint au chœur des récriminations : « Cette étude ne peut qu’inspirer stupeur et colère. La présentation des faits qu’elle propose est biaisée, orientée SNE, commanditaire de l'étude — alors que le CPE réclame depuis des années au ministère de la Culture un rapport neutre et objectif sur le partage de la valeur dans le monde du livre », nous indiquent Christophe Hardy et Séverine Weiss, co-présidents du CPE.

Un outil « pour éteindre toute discussion »

Le CPE, qui rassemble plusieurs organisations d’auteurs du livre (écrivains, traducteurs, dramaturges, scénaristes, illustrateurs, photographes), ne décolère pas. Alors que la situation économique et sociale des artistes auteurs se dégrade et qu'une documentation fouillée en rend compte — dont le rapport Racine, présenté en 2020 —, l'étude du SNE s'inscrit à contre-courant, pour de mauvaises raisons, selon le CPE.

Notre précarisation est déjà largement documentée par de vastes enquêtes auprès de nos adhérents et plusieurs études du ministère, tout le monde s'accorde sur ce point. Le chiffre fourni par le SNE, qui mêle des éléments disparates, est destiné à brouiller la réalité et ne tient compte en rien des rapports contractuels réels entre un individu physique (l'auteur) et la structure morale (l'éditeur) avec laquelle il signe un contrat, en tant que « partie faible » de cette relation — et de toute la chaîne du livre, au demeurant. – Christophe Hardy et Séverine Weiss, co-présidents du CPE

Cette étude sur le partage de la valeur intervient dans un contexte déjà tendu entre les organisations d'auteurs et le Syndicat national de l'édition. En fin d'année 2022, un accord interprofessionnel — signé par le CPE, la Ligue des auteurs professionnels et le SNE — annonçait des négociations sur plusieurs points, comme la reddition de comptes semestrielle, la révision du document de reddition, l'obligation d’information pour l’éditeur en cas de sous-cession... Mais une porte était aussi ouverte sur le partage de la valeur du livre.

Depuis cet accord, les négociations patinent quelque peu, au point qu'une intervention législative ait été envisagée par un sénateur, il y a quelques semaines. L'étude du SNE n'améliorera pas les échanges, visiblement : pour le CPE, le document « n’est ni outil de réflexion ni un outil de dialogue ». « C’est tout le contraire : un outil pour éteindre toute discussion sur le “partage de la valeur” dans la chaîne du livre, et discréditer, notamment auprès des pouvoirs publics, les propositions que nous portons et sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années pour obtenir une rémunération des auteurs plus juste. »

Avec quatre autres organisations engagées dans les négociations avec les éditeurs (Association des traducteurs littéraires de France, Société civile des auteurs multimédia, Société des gens de lettres, et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs), le CPE entend « dans les jours qui viennent, mettre en avant les biais grossiers de cette enquête et repositionner le débat sur des éléments pertinents et exploitables », nous indique-t-on.

Photographie : graffiti d'après un dessin de Marjane Satrapi (illustration, marek edelman, CC BY-NC 2.0)