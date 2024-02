Science-fiction et liberté d'expression : ménage aux Hugo Awards

La publication des statistiques détaillées des œuvres nommées et lauréates des Hugo Awards 2023, le 20 janvier dernier, relevait d'une volonté de transparence bienvenue. Elle s'est changée, pour la Worldcon Intellectual Property, société propriétaire des marques World Science Fiction Society et Hugo Awards, en une vilaine affaire, jetant le discrédit sur une institution des littératures de l'imaginaire.

Peu après le dévoilement des données, auteurs et lecteurs ont demandé des comptes : certaines œuvres nommées pour tel ou tel prix apparaissaient en effet « non éligibles » sur les documents, sans aucune explication.

Parmi les auteurs écartés, R.F. Kuang, autrice sino-américaine dont l'œuvre La Guerre du pavot (traduction de Yannis Urano, Actes Sud) s'est élevée au rang de classique du genre. Son dernier ouvrage, Babel, n'a ainsi pas pu concourir dans la catégorie Meilleur roman de l'année. « Exclure des œuvres “indésirables” n'est pas seulement embarrassant pour toutes les parties impliquées, cela rend aussi toute l'organisation et le processus de sélection illégitimes. Dommage », avait-elle réagi.

Des soupçons de censure ont rapidement pesé sur l'événement et le jury qui a attribué les récompenses. En 2023, la World Science Fiction Convention, lors de laquelle sont remis les Hugo Awards, s'est en effet déroulée à Chengdu, en Chine. Et les propos d'auteurs vis-à-vis de la République populaire auraient bien pu réduire leurs chances à zéro...

Des plaintes « prises au sérieux »

Devant l'ampleur du scandale, la Worldcon Intellectual Property (WIP) a été forcée de réagir. Le 30 janvier dernier, elle a diffusé un communiqué relatif aux départs de plusieurs responsables de l'organisation à but non lucratif, basée en Californie.

Première victime de cette purge, le directeur Dave McCarty lui-même, qui a démissionné de son poste. Au plus fort de la polémique, il avait défendu le processus de remise des récompenses, parfois d'une manière assez maladroite. Après avoir promis qu'il n'y avait eu « aucune communication entre l'équipe d'administration des Hugo et le gouvernement chinois », il ajoutait ainsi : « Après examen du règlement, l'équipe d'administration est parvenue à la conclusion que ces œuvres et personnes n'étaient pas éligibles. »

Kevin Standlee, autre responsable au sein de la WIP, a pour sa part quitté sa place de président du conseil des directeurs.

Si la WIP rappelle qu'elle n'a pas organisé directement l'événement à Chengdu, confié aux autorités derrière la 81e World Science Fiction Convention, elle a sanctionné ces dernières. Chen Shi et Ben Yalow, qui présidaient le comité d'administration de la convention chinoise, ont ainsi écopé d'un « blâme », selon l'organisation à but non lucratif.

Le communiqué précise que « d'autres actions » pourraient survenir, qui permettront peut-être d'éviter à l'avenir d'autres fâcheuses situations...

