Arrêté en 2019, un auteur sino-australien condamné à mort en Chine

Condamné à mort avec sursis, l'écrivain sino-australien Yang Hengjun pourra éventuellement espérer voir sa sentence transformée en prison à vie. Sa peine, prononcée par un tribunal populaire de Chine, a été connue ce 4 février par sa famille et les représentants diplomatiques australiens.

Plus de cinq ans après sa disparition lors d'un voyage en Chine, le sort de Yang Hengjun « est la pire des conclusions possibles », a indiqué un porte-parole, relayant le sentiment des proches de l'écrivain. « Le gouvernement australien est consterné par ce jugement », a pour sa part réagi la ministre des Affaires étrangères de l'Australie, Penny Wong.

L'ambassadeur chinois sera convoqué, afin d'évoquer la situation de l'auteur et de possibles sanctions de l'Australie à l'encontre de son voisin. « Je veux souligner aujourd'hui toute la douleur ressentie par le Dr Yang et sa famille, après des années d'incertitude », a encore ajouté la ministre australienne.

Une accusation d'espionnage

L'écrivain et blogueur s'était rendu en Chine début 2019 afin d’obtenir un visa de résidence en Australie pour son épouse et sa belle fille. Il a d'abord été détenu dans un lieu secret pendant six mois, pratique fréquente de la Chine communiste. Ce n'est qu'en août 2019 qu'une accusation d'espionnage a été formalisée à son égard.

« Il n'y a aucun fondement aux allégations selon lesquelles le Dr Yang aurait espionné pour le compte de l'Australie », avait alors réagi Marise Payne, ministre des Affaires étrangères australienne de l'époque.

Le 27 mai 2021, le premier procès de Yang s'est déroulé à huis clos et aurait duré moins de sept heures. Il avait été suivi d'autres audiences, mais le prononcé de la sentence de l'auteur était sans cesse repoussé.

Début 2022, plusieurs organisations non gouvernementales demandaient la libération de Yang Hengjun, dont l'état de santé devenait préoccupant. « Nous avons obtenu des informations selon lesquelles son état physique s'est gravement détérioré, et que Yang Hengjun a reçu un traitement médical inadéquat, malgré un risque accru d'insuffisance rénale », dénonçaient plusieurs centres PEN, dont le centre chinois, qui luttent pour la liberté d'expression des auteurs.

Un dissident puni

« Il est sanctionné par le gouvernement chinois pour ses critiques à l'encontre des violations des droits humains en Chine et sa défense de valeurs comme la démocratie, les droits civiques et l'État de droit », a dénoncé Feng Chongyi, ami et collègue du condamné, dans le Sydney Morning Herald.

Comme les autres proches de Yang Hengjun, il estime que ce dernier risque de passer le reste de sa vie en prison, puisque la probabilité d'un appel de la condamnation est quasiment nulle en République populaire de Chine. La justice du pays peut rendre compte d'un taux de condamnation autour de 99,9 %, avec une très faible part de révision des jugements.

Ancien employé du ministère chinois des Affaires étrangères, ex-agent secret du ministère de la Sécurité de l'État, Yang Hengjun a été un critique régulier de la politique de Xi Jinping et s'est engagé dans la promotion des droits de l'homme et de plus grandes libertés en Chine.

Auteur de nombreux articles sur son blog personnel, dans lesquels il appelait le gouvernement chinois à un rapprochement avec les États-Unis et à un plus grand respect des droits humains, Yang écrivait également des thrillers d'espionnage, dans lesquels un agent double travaille pour les agences de renseignement gouvernementales américaines et chinoises...

Photographie : Yang Hengjun (angela schmeidel randall, CC BY 2.0)