BPI : Rachida Dati annonce la "fin du conflit social" au Centre Pompidou

Selon la ministre, ce règlement du conflit apporte des garanties importantes aux agents en vue de la fermeture du bâtiment principal pour travaux à partir de mi-2025.

Une crainte des équipes

Fin octobre dernier, la CGT-Culture et le Syndicat National des Musées et Domaines-CGT (SNMD-CGT) publiaient un communiqué exprimant l'inquiétude des 500 employés du Centre Pompidou, de leurs 400 collègues de la Bibliothèque publique d'information, de la librairie de l'établissement et des autres prestataires concernant leur avenir, leur emploi et leur rémunération.

Un préavis de grève avait déjà été déposé par l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, SUD, UNSA) le 5 octobre, pour obtenir un accord sur 18 points essentiels. Ils incluaient le maintien du statut des agents, de la masse salariale, des augmentations salariales nécessaires, le droit pour tous les agents de retrouver leur poste après les travaux, et une interdiction de l'externalisation des missions pendant et après les travaux.

Ces revendications intervenaient dans le contexte des travaux de rénovation du Centre Pompidou, initialement prévus de 2023 à 2027 et reportés à 2025-2030. Durant les travaux, la Bibliothèque publique d'information devra se relocaliser temporairement au Lumière à Bercy.

Le 14 novembre, une réunion avait lieu entre les syndicats, le directeur du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, et le cabinet de la ministre de la Culture. Les représentants du personnel avaient rapporté que la rue de Valois n'avait pas pris d'engagements sur quatre points fondamentaux du protocole. L’intersyndicale avait interprété ce refus comme un manque de respect pour les intérêts des missions du personnel et une dévalorisation de leur rôle dans cette importante institution culturelle.

Le 17 novembre, le Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d'information étaient fermés au public, « en raison d'un mouvement social ». Un préavis de grève a été déposé le 21 novembre.

Les employés exigaient des promesses formelles de la part de la direction des établissements et du ministère de la Culture, à la fois durant et après la période de fermeture du Centre pour des travaux de rénovation.

Une garantie de plafond d'emploi

La grève a eu un impact significatif sur la fréquentation du Centre, entraînant sa fermeture totale pendant 24 jours et partiellement pendant 19 jours, avec une baisse estimée entre 200.000 et 300.000 visiteurs, en plus de l'annulation de soirées privées.

Bien qu'il n'ait pas été possible de maintenir tous les agents sur un seul site durant les travaux, les syndicats ont obtenu une garantie de plafond d'emploi, assurant ainsi la conservation des postes pour plus de 1000 agents en 2030, révèle le secrétaire FO du personnel du Centre Pompidou Philippe Mahé, auprès du Parisien.

L'externalisation de services comme ceux assurés par les agents d'accueil ou le service de sécurité et incendie, représentant environ 300 personnes, a été un autre sujet de préoccupation majeur. Finalement, ils pourront rester employés du Centre Pompidou tout en étant affectés à d'autres sites.

Le maintien des acquis sur les plannings pour certains services a également été garanti. La question du remplacement d'environ 140 départs à la retraite prévus durant les travaux reste en suspens.

